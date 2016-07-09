به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، درمان و پیشگیری بیماری‌ها از قابلیت‌های خوب فناوری‌نانو به شمار می‌رود. این فناوری با استفاده از نانو ابزارها و نانوساختارهای مهندسی‌شده، اعمال ساخت، کنترل، دیدن و ترمیم سیستم زیستی انسان در مقیاس مولکولی را انجام می‌دهد. ابزارهای بسیار ابتدایی نانوپزشکی می‌توانند برای شناسایی بیماری‌ و توزیع دارو و همچنین توزیع هورمون در بیماریهای مزمن و نقص‌های سیستم بدن به کار روند. همچنین ابزارهای بسیار پیشرفته‌تر، نیز به عنوان جراحان کوچک داخل بدن عمل می‌کنند.

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در راستای ارائه جدیدترین دستاوردهای حوزه نانوپزشکی در کشو و تبادل اطلاعات و انجام پژوهش‌ها و اقدامات کاربردی تر در این حوزه اقدام به برگزاری دومین همایش نانوپزشکی ایران کرده است.

این همایش فرصتی برای مبادله یافته‌های پژوهشی و دیدگاه‌های اندیشمندان‌، صاحبنظران‌، پژوهشگران‌، اساتید و دانشجویان حوزه فناوری نانو با سایر اندیشمندان‌، در ارتقاء فردی و تعالی قلمرو نانو پزشکی در کشور خواهد بود.

نانوتکنولوژی دارویی، سیستم‌های تحویل دارویی نوین، نانوبیومتریال، تشخیص نانو، مهندسی بافت، فارماکولوژی نانو، سم‌شناسی نانو، نانوسنسورها، نانوساختارها، مهندسی نانو OMED، تجاری‌سازی محصولات نانو از محورهای این همایش هستند.

دومین همایش نانوپزشکی ایران توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۶ تا ۸ مهرماه در محل این دانشکده برگزار می‌شود.