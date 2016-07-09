مراجعات تصادفی اورژانس ولیعصر(عج) اراک ۲برابرشد/یکهزار نفر طی۳روز

سیدمحمد جمالیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سه روز گذشته ۹۵۰ نفر به اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) اراک مراجعه کرده اند که نشانگر مراجعه روزانه بیش از ۳۰۰نفر به طور میانگین به اورژانس این مرکز است.

وی افزود: از این ۹۵۰مراجعه کننده ۱۱۲نفر مصدومان حوادث رانندگی و جاده ای بودند که به اورژانس این بیمارستان منتقل شده اند و همزمان با روز عید فطر و آغاز تعطیلات، بیشترین تعداد مصدومان تصادفات به این مرکز درمانی ارجاع شده است.

رئیس بیمارستان ولیعصر(عج) اراک تصریح کرد: مقایسه آمار مراجعات تصادفات رانندگی به اورژانس این بیمارستان طی سه روز گذشته با مواقع عادی نشان از آن دارد که میزان مراجعات تصادفات در این مدت دو برابر شده است.

جمالیان خاطرنشان ساخت: از مجموع ۹۵۰مراجعه کننده به اورژانس ولیعصر(عج) اراک طی سه روز اخیر، ۵۹۸نفر بستری شده و ۳۵۲نفر نیز به صورت سرپایی مورد مداوا قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: همچنین طی روز های ۱۶ و ۱۷ تیرماه متاسفانه دو نفر از مراجعه کنندگان به این مرکز درمانی فوت کرده اند که هر دو مصدومان تصادفات رانندگی بوده و به علت شدت جراحات وارده، تلاش برای درمان آنان بی نتیجه ماند و جان باختند.

رئیس بیمارستان ولیعصر(عج) اراک خاطرنشان ساخت: ۶۰درصد مراجعه کنندگان به اورژانس این بیمارستان طی سه روز اخیر را مردان و ۴۰درصد را نیز زنان تشکیل دادند.

جمالیان تصریح کرد: مراجعات اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) اراک از روز چهاردهم تیرماه افزایش یافت به طوری که طی پنج روز گذشته به یک هزار و ۴۵۰مورد رسید که حدود سه برابر میزان مراجعات معمول است.

گفتنی است با توجه به اینکه مرکز اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) اراک از مراکز اصلی اورژانس شهر اراک و شهرستان های اطراف است، بیش از ۹۰درصد مراجعات اورژانس به این مرکز درمانی ارجاع می شود.