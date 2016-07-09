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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

با نمایش فیلم «باد ما را خواهد برد»؛

مراسم بزرگداشت «عباس کیا رستمی» در کرمانشاه برگزار می شود

مراسم بزرگداشت «عباس کیا رستمی» در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از برگزاری مراسم بزرگداشت فیلمساز فقید «عباس کیا رستمی» توسط این انجمن در کرمانشاه خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم بزرگداشتی برای فیلمساز فقید و برجسته کشورمان «عباس کیا رستمی» خبرداد.

وی افزود: این مراسم یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۹۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ و ۳۰ دقیقه در تالار وحدت دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه علمی و کاربردی کرمانشاه واقع در میدان جلیلی برگزار می شود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: این مراسم به همت انجمن سینمای جوان کرمانشاه و صورت همزمان با سایر انجمن های سینمای جوان در سراسر کشور برگزار می شود و طی آن فیلم «باد ما را خواهد برد» نیز نمایش داده می شود.

وی افزود: فیلم «باد ما را خواهد برد» از جمله آثار مرحوم کیا رستمی است که در منطقه کندوله از شهرستان سنقر و کلیایی استان کرمانشاه ساخته شده است و به همین دلیل ما در کرمانشاه این فیلم را برای نمایش انتخاب کرده ایم.

رضایی ادای احترام و معرفی این فیلم ساز برجسته به فیلمسازان جوان استان به عنوانی یک الگوی مناسب در عرصه فیلم و سینما هدف برگزاری این مراسم عنوان کرد.

کد مطلب 3708028

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