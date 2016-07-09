مراسم بزرگداشت «عباس کیا رستمی» در کرمانشاه برگزار می شود

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم بزرگداشتی برای فیلمساز فقید و برجسته کشورمان «عباس کیا رستمی» خبرداد.

وی افزود: این مراسم یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۹۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ و ۳۰ دقیقه در تالار وحدت دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه علمی و کاربردی کرمانشاه واقع در میدان جلیلی برگزار می شود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: این مراسم به همت انجمن سینمای جوان کرمانشاه و صورت همزمان با سایر انجمن های سینمای جوان در سراسر کشور برگزار می شود و طی آن فیلم «باد ما را خواهد برد» نیز نمایش داده می شود.

وی افزود: فیلم «باد ما را خواهد برد» از جمله آثار مرحوم کیا رستمی است که در منطقه کندوله از شهرستان سنقر و کلیایی استان کرمانشاه ساخته شده است و به همین دلیل ما در کرمانشاه این فیلم را برای نمایش انتخاب کرده ایم.

رضایی ادای احترام و معرفی این فیلم ساز برجسته به فیلمسازان جوان استان به عنوانی یک الگوی مناسب در عرصه فیلم و سینما هدف برگزاری این مراسم عنوان کرد.