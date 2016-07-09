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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰

نایب رئیس هیئت فوتبال بوشهر:

دوره مربیگری فوتبال بانوان سطح c آسیا در بوشهر برگزار می‌شود

دوره مربیگری فوتبال بانوان سطح c آسیا در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: دوره مربیگری فوتبال بانوان سطح c آسیا در بوشهر برگزار می‌شود.

زهره خلیفه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات بسیار مهمی در راستای توسعه فوتبال بانوان در استان بوشهر صورت گرفته است و در این راستا طرح‌های خوبی در بخش آموزش داریم که زمینه‌ساز توسعه این ورزش خواهد بود.

وی از برگزاری یک دوره آموزشی مربیگری فوتبال بانوان در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این دوره آموزشی با همکاری کمیته بانوان فوتبال استان بوشهر در سطح c آسیا برگزار می‌شود.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر با اشاره به آغاز این دوره آموزشی از شنبه ۱۹ تیرماه، بیان کرد: تدریس این دوره بر عهده حمید معماری مدرس فدراسیون فوتبال است که خانم طهمورثی نیز کمک مدرس این دوره خواهند بود.

وی با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی مربیگری فوتبال به مدت ۱۳ روز، خاطرنشان کرد: ٢٤ نفر از بانوان واجد شرایط از نقاط مختلف استان بوشهر در ورزشگاه شهید بهشتی در این دوره شرکت می‌کنند.

خلیفه ادامه داد: هیئت فوتبال استان بوشهر توجه ویژه‌ای به آموزش دارد و در این راستا، دوره‌های آموزشی متنوعی در بخش بانوان برگزار می‌شود و امیدواریم شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر در اجرای این برنامه‌های آموزشی باشیم.

کد مطلب 3708030

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