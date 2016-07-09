به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا از روز ۱۷ تیرماه در شهر تایچونگ کشور چین تایپه (تایوان) در حال برگزاری است و تا روز ۲۰ تیرماه ادامه خواهد داشت.

این مسابقات امروز (شنبه) در اوزان ۵۸،۵۴ و ۶۳ کشتی آزاد و اوزان ۶۹ و ۷۶ کیلوگرم کشتی فرنگی در حال برگزاری است که نتایج کشتی گیران کشورمان در پایان مسابقات رقابت های مقدماتی به شرح زیر است:

رضا علیجان زاده در وزن ۵۴ کیلوگرم کشتی آزاد در کشتی نخست خود مقابل خاژیمورات از قرقیزستان قرار گرفت اما به دلیل مصدومیت شدید از ناحیه زانو و به دستور پزشک به مسابقه ادامه نداد.

در وزن ۵۴ کیلوگرم حامد رحیمی در گام نخست مقابل جونگان نو از کره جنوبی با نتیجه ۶ بر یک به پیروزی رسید. وی در کشتی دوم خود مقابل شوبهام تورات از هندوستان با نتیجه ۸-۲ به برتری دست یافت .رحیمی در مرحله نیمه نهایی مغلوب کنشین آیتو از ژاپن شد و عصر امروز برای کسب مدال برنز به روی تشک می رود.

محمد طالبی آزادکار وزن ۶۳ کیلوگرم کشورمان در دور نخست با حساب ۶ بر صفر از سد کارانک از هند گذشت. وی در دور دوم مقابل یلدارزولبوسین از قزاقستان با نتیجه ۱۲-۲ به پیروزی رسید. طالبی در مرحله نیمه پایانی اولان تولیگن از قزاقستان را با نتیجه ۷-۲ شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

محمد رضا رستمی در وزن ۶۹ کیلوگرم کشتی فرنگی در مسابقه نخست خود مقابل بک سلطان نظربایف از قرقیزستان قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۹ بر صفر و امتیاز عالی به پیروزی رسید. کشتی گیر کشورمان در مسابقه دوم خود چگان مینا از هند را با حساب ۳ بر صفر شکست داد. رستمی در مرحله نیمه نهایی برابر شنگی محمدخلیف دیگر کشتی گیر قرقیزستانی ۱۰ بر یک مغلوب شد و در ادامه برای کسب مدال برنزمبارزه خواهد کرد.

حسین فروزنده کشتی گیر وزن ۷۶ کیلو فرنگی در کشتی نخست خود مقابل تمیرلان اولو از قرقیزستان با نتیجه ۵-۲ به برتری دست یافت. وی در کشتی دوم مقابل امیرخان اوروزبایف از قزاقستان با نتیجه ۴-۰ پیروز شد. فروزنده در کشتی نیمه نهایی نیز ساجان از هندوستان را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و فینالیست شد.