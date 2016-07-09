بازدید ۳۰ هزار نفر از غار «علیصدر» در تعطیلات عید فطر

حمیدرضا یاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه ۳۰ هزار نفر از غار علیصدر همدان بازدید کرده اند، گفت: غار علیصدر در پذیرایی از مسافران در روزهای اخیر به طور میانگین میزبان روزانه ۱۰ هزار نفر از گردشگران بود.

یاری افزود: غار علیصدر به مدت ۲۰ ساعت در شبانه‌روز پذیرای بازدیدکنندگان بود و تدارک لازم برای حجم زیادی از مسافران در این مجموعه گردشگری در نظر گرفته شده بود.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر عنوان کرد: با هماهنگی فرمانداری شهرستان کبودراهنگ، نیروهای امنیتی و انتظامی، راهنمایی‌ورانندگی، اکیپ بهداشت و شرکت‌های خدماتی در این تعطیلات فعال شد.

یاری با بیان اینکه سال گذشته روزانه ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر از غار شگفت انگیز علیصدر بازدید داشتند، گفت: در سه روز اخیر تا ساعت ۴ بامداد به مسافران خدمات رسانی شد.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: در نظرسنجی از ۲۰ هزار گردشگر بیش از ۸۰ درصد افراد از خدمات دهی شرکت علیصدر ابراز رضایت کرده اند.

یاری نرخ بلیط غار علیصدر در مسیر عادی را برای هر نفر ۲۳۰ هزار ریال و در مسیر ویژه ۳۵۰ هزار ریال عنوان کرد.