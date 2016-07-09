«خیر اربعین»۱۳زندانی راآزاد کرد/کمک۶۳۰میلیونی به خانواده زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر ماه سال ۹۴ بود که محسن نصیری مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز با اشاره به اقدام خداپسندانه یک خیر ناشناس در ایام اربعین حسینی(ع) گفت: این خیر تهرانی به واسطه یکی از فرزندان شهدای بزرگ دوران دفاع مقدس مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به انجمن حمایت واریز کرد تا زمینه آزادی تعدادی از زندانیان فراهم شود. این خیر درخواست کرده بود با این پول زندانیان زن دارای فرزند که به دلیل بدهی مالی در زندان هستند آزاد شوند که ۲۱ زندانی زن امروز آزاد شده و به جمع خانواده پیوستند.

پس از آن این خیر ناشناس که به نام خیر اربعین معروف شده با واریز یک میلیارد و ۸۸ میلیون تومان ۱۰ زندانی را به مناسبت مبعث رسول (ص) و ۲۲ زندانی را در ایام دهه فجر سال ۹۴ آزاد کرد که گفته می شود این بار اولویت آزادی با کودکان زیر ۱۸ سال در کانون اصلاح و تربیت تهران بود.

و حالا خیر اربعین روز گذشته با واریز ۹۷۰ میلیون تومان به مناسبت عید سعید فطر زمینه آزادی ۱۳ زندانی زن را فراهم کرده است. نکته قابل تامل این است که نصیری نمی داند این خیر کیست و تنها فردی که اطلاع دارد همان فرزند شهید شاخص است. اصرارها و تلاش ها برای مصاحبه با این خیر اربعین و گمنام بی ثمر مانده اما وی همچنان آزادی زندانیان را در دستور کار خود داده است.

همچنین خیر اربعین ۶۳۰ میلیون تومان برای کمک به خانواده زندانیان کمک کرد. نیت وی اهدای بن خرید کالای ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی است.

این اقدام قطعا ارزش و اجر خود را نزد خداوند متعال خواهد داشت. هرچند ترویج و تبلیغ کار خیر هم برکت دارد اما می توان اقدام «خیر اربعین» را بعنوان یک الگو در جامعه خیرین عنوان کرد.