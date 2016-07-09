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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۱

«خیر اربعین»۱۳زندانی راآزاد کرد/کمک۶۳۰میلیونی به خانواده زندانیان

«خیر اربعین»۱۳زندانی راآزاد کرد/کمک۶۳۰میلیونی به خانواده زندانیان

شهروند ناشناسی که به «خیر اربعین» معروف شده بار دیگر و به طور ناشناس با واریز ۹۸۰ میلیون تومان زمینه آزادی ۱۳ زندانی زن را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر ماه سال ۹۴ بود که محسن نصیری مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز با اشاره به اقدام خداپسندانه یک خیر ناشناس در ایام اربعین حسینی(ع) گفت: این خیر تهرانی به واسطه یکی از فرزندان شهدای بزرگ دوران دفاع مقدس مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به انجمن حمایت واریز کرد تا زمینه آزادی تعدادی از زندانیان فراهم شود. این خیر درخواست کرده بود با این پول زندانیان زن دارای فرزند که به دلیل بدهی مالی در زندان هستند آزاد شوند که ۲۱ زندانی زن امروز آزاد شده و به جمع خانواده پیوستند.

پس از آن این خیر ناشناس که به نام خیر اربعین معروف شده با واریز یک میلیارد و ۸۸ میلیون تومان ۱۰ زندانی را به مناسبت مبعث رسول (ص) و ۲۲ زندانی را در ایام دهه فجر سال ۹۴ آزاد کرد که گفته می شود این بار اولویت آزادی با کودکان زیر ۱۸ سال در کانون اصلاح و تربیت تهران بود.

و حالا خیر اربعین روز گذشته با واریز ۹۷۰ میلیون تومان به مناسبت عید سعید فطر زمینه آزادی ۱۳ زندانی زن را فراهم کرده است. نکته قابل تامل این است که نصیری نمی داند این خیر کیست و تنها فردی که اطلاع دارد همان فرزند شهید شاخص است. اصرارها و تلاش ها برای مصاحبه با این خیر اربعین و گمنام بی ثمر مانده اما وی همچنان آزادی زندانیان را در دستور کار خود داده است.

همچنین خیر اربعین ۶۳۰ میلیون تومان برای کمک به خانواده زندانیان کمک کرد. نیت وی اهدای بن خرید کالای ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی است.

این اقدام قطعا ارزش و اجر خود را نزد خداوند متعال خواهد داشت. هرچند ترویج و تبلیغ کار خیر هم برکت دارد اما می توان اقدام «خیر اربعین» را بعنوان یک الگو در جامعه خیرین عنوان کرد.

کد مطلب 3708037

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    نظرات

    • زینب شاکر ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      تو رو خدا من هم آبرو دارم و نیاز به بیست میلیون تومان دارم.آبروم در خطره اگه میشه یه کمکی هم به من بکنید به خدا دیگه خسته شدم.
    • الهام ۱۸:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      فکرشو بکنید ادم بتونه از مالش بگذره واقعا لیاقت میخواد خوشا به سعادت چنین افرادی
    • بنده ي خدا ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      خداي خير اربعين درياب كه تو بارها و بارها و بارها و بارها .. بهتري و سريعتري و بي منت تري و ناشناس تري
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
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      سلام به‌مردم کشورم ایران‌من یک مادرم و‌تو‌زندگیم‌هیچکس‌رو جز خدا‌و‌پسرم ندارم‌ خیرین عزیز‌ پسر‌من‌به خاطر‌پاپوشهایی‌که‌ دوستاش‌ درست‌ کردن‌ افتاده‌ زندان‌ و الان‌ نزدیک‌ ۳‌ سال‌ هست‌ که‌ داخل‌ زندان‌ است‌ از‌ شما‌ خیرین‌ عزیز‌ تقاضا‌ دارم‌ جهت‌ آزادی ‌پسرم‌ به‌ من‌ مادر کمکم ‌بکنید‌ با تشکر.

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