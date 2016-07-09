گازرسانی پایدار به پنج نیروگاه تولید برق در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی، حبیب الله صادقی با بیان این مطلب اظهار کرد: میانگین روزانه استفاده پنج نیروگاه بزرگ تولید برق استان از نعمت گاز طبیعی طی مدت سه ماهه نخست سال ۹۵، نزدیک به ۱۰ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی پایدار به نیروگاه‌های کشور، جزء اصلی‌ترین برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران در چند سال اخیر بوده است، افزود: با تحقق این مهم، افزون بر صرفه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی، شاهد حفاظت از محیط زیست پیرامونی شهرها خواهیم بود.

گفتنی است، بیشترین حجم گاز مصرفی استان طی مدت سه ماه نخست سال ۹۵ در بخش نیروگاهی به ثبت رسیده است، در این بین نیروگاه نیشابور حدود ۳۹ درصد مصرف و چهار نیروگاه توس، فردوسی، مشهد و شریعتی ۶۱ درصد این آمار را به خود اختصاص داده‌اند.