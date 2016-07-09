تکمیل بیمارستان نهاوند ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

محمد رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیمارستان جدید دولتی ۱۸۰ تختخوابی نهاوند در زمینی به مساحت ۶ هکتار با زیر بنای ۱۳ هزار متر مربع در ۴ طبقه و در دو بلوک a و b احداث می شود.

وی اظهار داشت: این بیمارستان دارای ۱۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع زیر بنای ساختمان اصلی و ۸۰۰ متر مربع زیر بنای ساختمان جانبی است که تا کنون ۱۶ میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه شده است.

رودباری افزود: این بیمارستان در حال حاضر دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی است و برای اتمام نهایی عملیات ساختمانی و فیزیکی این بیمارستان ۱۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان ادامه داد: در صورت تخصیص کامل اعتبار مورد نیاز در سال جاری عملیات ساخت و ساز این بیمارستان تا پایان امسال به اتمام می رسد و آماده واگذاری به دانشگاه علوم پزشکی استان همدان خواهد بود.

وی افزود: اعتبار مصوب این بیمارستان در سال گذشته ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود که ۵ میلیارد تومان آن تخصیص یافت و در سال جاری نیز پیش بینی می شود ۷ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص پیدا کند.

رودباری عنوان کرد: با تغییرات و اصلاح فیزیکی انجام شده ظرفیت تخت های این بیمارستان از ۱۶۰ تخت به ۱۸۰ تخت و تخت های قسمت اورژانس این بیمارستان نیز از ۱۲ تخت به ۲۲ تخت افزایش یافت.

رودباری آماده سازی، زیر سازی و آسفالت راه های ورودی و خروجی و واگذاری امتیاز گاز و احداث خط لوله انتقال فاضلاب را از مهمترین مشکلات بیمارستات دولتی ۱۸۰ تختخوابی نهاوند بیان کرد.