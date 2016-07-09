به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند صبح شنبه در بازدید از روند اجرای بیمارستان دولتی نهاوند با بیان اینکه تعامل بین دستگاه ها موجب خدمت حداکثری به مردم می شود، گفت: دولت با دست خالی خدمات قابل قبولی در بخش سلامت در نهاوند ارائه کرده است.

کریم حمیدوند با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بین سازمان ها و ادارت شهرستان نهاوند، گفت: در صورت برخورد و مشاهده کارشکنی از سوی مسئولان و مدیران در روند اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان، بدون هیچگونه اغماضی برخورد جدی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: دولت تا کنون برای احداث بیمارستان جدید دولتی و ۱۸۰ تختخوابی نهاوند ۱۶ میلیارد تومان هزینه کرده است.

وی عنوان کرد: نباید کارشکنی و سهل انگاری مدیران و کارمندان ادارات موجب دل چرکین شدن مردم از دولت و نظام شود.

حمیدوند گفت: بیمارستان ۱۸۰ تختخوابی نهاوند هم اکنون دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی است و در شرایطی قراردارد که دستگاه های خدمات رسان برق، آب، گاز، مخابرات و شهرداری باید خدمات و امکانات مورد نیاز این بیمارستان را بدون هیچ عذر و بهانه ای تامین کنند.

وی افزود: سیستم برق کشی، فاضلاب و تعبیه هوا، عملیات کاشی کاری و سرامیک و نما کاری بیمارستان در مراحل پایانی قرار دارد اما شرکت گاز و اداره آب و فاضلاب شهری باید برای واگذاری انشعاب گاز، آب و انتقال خط لوله فاضلاب بیمارستان سرعت عمل و همکاری بیشتری داشته باشند.

فرماندار شهرستان نهاوند ادامه داد: مکاتبات و اقدامات قانونی برای تصویب چارت سازمانی و تأمین نیروی انسانی بیمارستان دولتی نهاوند با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی همدان و وزارت بهداشت و درمان انجام شده تا برای بهره برداری از این بیمارستان مشکلی در جذب نیروی انسانی و درمانی وجود نداشته باشد.

کریم حمیدوند از شهرداری نهاوند خواست در آزادسازی و آماده کردن معابر ورودی و خروجی و دسترسی به سایت بیمارستان اقدام کند.