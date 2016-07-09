  1. استانها
  2. همدان
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

فرماندار نهاوند:

دستگاه‌های خدمات رسان برای تکمیل بیمارستان نهاوند همکاری کنند

دستگاه‌های خدمات رسان برای تکمیل بیمارستان نهاوند همکاری کنند

نهاوند- فرماندار نهاوند گفت: دستگاه های خدمات رسان برق، آب، گاز، مخابرات و شهرداری باید خدمات و امکانات مورد نیاز بیمارستان نهاوند را بدون هیچ عذر و بهانه ای تامین و در تکمیل آن همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،  کریم حمیدوند صبح شنبه در بازدید از روند اجرای بیمارستان دولتی نهاوند با بیان اینکه تعامل بین دستگاه ها موجب خدمت حداکثری به مردم می شود، گفت: دولت با دست خالی خدمات قابل قبولی در بخش سلامت در نهاوند ارائه کرده است.

کریم حمیدوند با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بین سازمان ها و ادارت شهرستان نهاوند، گفت: در صورت برخورد و مشاهده کارشکنی از سوی مسئولان و مدیران در روند اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان، بدون هیچگونه اغماضی برخورد جدی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: دولت تا کنون برای احداث بیمارستان جدید دولتی و ۱۸۰ تختخوابی نهاوند ۱۶ میلیارد تومان هزینه کرده است.

وی عنوان کرد: نباید کارشکنی و سهل انگاری مدیران و کارمندان ادارات موجب دل چرکین شدن مردم از دولت و نظام شود.

حمیدوند گفت: بیمارستان ۱۸۰ تختخوابی نهاوند هم اکنون دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی است و در شرایطی قراردارد که دستگاه های خدمات رسان برق، آب، گاز، مخابرات و شهرداری باید خدمات و امکانات مورد نیاز این بیمارستان را بدون هیچ عذر و بهانه ای تامین کنند.

وی افزود: سیستم برق کشی، فاضلاب و تعبیه هوا، عملیات کاشی کاری و سرامیک و نما کاری بیمارستان در مراحل پایانی قرار دارد اما شرکت گاز و اداره آب و فاضلاب شهری باید برای واگذاری انشعاب گاز، آب و انتقال خط لوله فاضلاب بیمارستان سرعت عمل و همکاری بیشتری داشته باشند.

فرماندار شهرستان نهاوند ادامه داد: مکاتبات و اقدامات قانونی برای تصویب چارت سازمانی و تأمین نیروی انسانی بیمارستان دولتی نهاوند با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی همدان و وزارت بهداشت و درمان انجام شده تا برای بهره برداری از این بیمارستان مشکلی در جذب نیروی انسانی و درمانی وجود نداشته باشد.

کریم حمیدوند از شهرداری نهاوند خواست در آزادسازی و آماده کردن معابر ورودی و خروجی و دسترسی به سایت بیمارستان اقدام کند.

کد مطلب 3708046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها