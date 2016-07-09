از«افزایش نرخ اجاره بها» تا «آینده روابط ایران و آمریکا»درنماینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سی امین شماره هفته نامه «نماینده» منتشر شد.

در این شماره از «نماینده»، از طرح تحول سلامت و سیاست‌های جمعیتی تا تعامل با مجلس و انتخابات ۹۶ را در گفتگوی تفصیلی با وزیر بهداشت مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین در گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دستان بسته مدیران استانی در اجرای اقتصاد مقاومتی را به چالش کشیده است.

در این شماره از هفته نامه «نماینده»، یادداشت ها و گفتگوهایی از محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی؛ پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران؛ حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس؛ جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مردم میاندوآب و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه؛ سلمان خدادادی، نماینده مردم ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس؛ اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور؛ سید محمدمجابی، معاون پارلمانی سازمان محیط زیست و محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی منتشر شده است.

براساس این گزارش، پرونده‌هایی برای «افزایش نرخ اجاره بها»، «پیشرفت‌ها و پسرفت‌های توافق هسته‌ای»، «آینده روابط ایران و آمریکا»، «زنگ خطر زلزله و تکلیف گسل نشینان» و نیز درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده، از دیگر خواندی‌های سی‌امین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌روند.