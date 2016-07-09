۵ کشور برتر در فناوریهای نوین دیجیتال/ سنگاپور در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود جایگاه کشورها در چگونگی استفاده از فناوری های نوین دیجیتال را اعلام کرد.

در این گزارش بر خلاف انتظار، آمریکا در جایگاه نخست قرار نگرفته و رتبه اول به کشور سنگاپور اختصاص داده شد.

ایالات متحده در مکان پنجم جدول چگونگی استفاده کشورها از فناوری های نوین دیجیتال قرار گرفت و کشورهای فنلاند، سوئد و نروژ نیز در جایگاه دوم تا چهارم جای گرفتند.

نکته قابل توجه این است که استرالیا در میان ۱۰ کشور اول نیز قرار نگرفت.

شاخص بررسی چگونگی استفاده کشورها از فناوری های نوین دیجتال بر اساس تعامل اقتصاد با اطلاعات و فناوری های ارتباطات به منظور ایجاد فضای رقابت و افزایش سطح رفاه عمومی است.

علت اصلی اعطای جایگاه نخست به سنگاپور، تلاش دولت این کشور برای اجرای پروژه «کشور هوشمند» از دو سال قبل برای دیجیتالی کردن امور است.

از شاخص های دیگر رتبه بندی در این مقوله، دسترسی به شبکه اینترنت است که بتوان ارائه خدمات آنلاین را ارتقاء داد.