واردات ۵۹۲ تن کالا از مرز مهران در سال جاری

محسن مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۸۹ دلار انواع کالا طی مدت یاد شده از مرز مهران وارد کشور شده که به نسبت دوره مشابه پارسال یک هزار و ۱۷۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: وزن این مقدار کالای صادر شده برابر با ۵۹۲ تن بوده که از نظر وزنی در مقایسه با سال گذشته ۱۳۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیر کل گمرکات استان ایلام عمده کالاهای وارد شده را خطوط تولید کارخانه و ضایعات پلاستیکی عنوان کرد.

مصطفایی تاکید کرد: دولت مرکزی عراق از اوایل خردادماه ورود کالا به این کشور را منوط به ارائه گواهی مبدا در گمرکات ورودی این کشور کرده است و صادرات کالاهای ایرانی بدون ارائه این گواهی امکان‌ پذیر نیست، این اقدام مشکلات زیادی را برای تجار و صادرکنندگان کالا در مرز بین المللی مهران ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: مسئولان امر در حال رایزنی به مقامات عراقی برای تسهیل در روند ورود و خروج کالا به این کشور هستند.