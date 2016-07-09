واکسیناسیون دام های سبک و سنگین در کرمانشاه علیه بیماری سیاه زخم

مجید همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از واکسیناسیون ۷۰۰ هزار رأس دام سبک و ۳۰ هزار رأس دام سنگین(گاو و گوساله) استان کرمانشاه علیه بیماری سیاه زخم(شاربن) طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با استفاده از توان بخش خصوصی و دولتی به صورت کاملأ رایگان انجام می گیرد و تاکنون بیش از ۸۰ درصد کار انجام شده است.

وی با اشاره به تلاش های چند سال اخیر اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در راستای کنترل بیماری سیاه زخم، افزود: در حال حاضر واکسیناسیون علیه این بیماری هدفمند شده و تنها در برخی از مناطق استان که در سال های گذشته کانون هایی از بیماری دامی یا انسانی مشاهده شده واکسیناسیون انجام می شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: سیاه زخم یکی از خطرناک ترین بیماری های شناخته شده در انسان و حیوان به ویژه گاو، گوسفند، بز، اسب و آهو است.

به گفته همتی، مهمترین علائم بیماری سیاه زخم در دام، مرگ ناگهانی و خروج خونابه تیره رنگ لخته نشده از تمام منافذ بدن دام های تلف شده مانند(دهان، بینی، گوش) است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: خونابه و ترشحات دام تلف شده دارای میزان زیادی باکتری خطرناک سیاه زخم است و خاک آلوده شده به این ترشحات می تواند تا بیش از ۵۰ سال آلودگی را حفظ کرده و منبع انتقال بیماری باشد.

وی با اشاره به اینکه تماس مستقیم با دام بیمار، استنشاق گرد و غبار آلوده به باکتری، خوردن گوشت و یا سایر فرآورده های استحصالی از دام های بیمار می تواند موجب انتقال سیاه زخم از دام به انسان شود، گفت: علائم این بیماری در انسان اغلب به صورت به وجود آمدن ناگهانی زخم های پوستی است.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه یادآور شد: بیماری سیاه زخم همچنین می تواند در بسیاری از انواع دام از قبیل گوسفند، بز، گاو، اسب و حتی حیوانات وحشی از قبیل آهو و بزکوهی مشاهده شود.

همتی متذکر شد: لازم است دام تلف شده بر اثر این بیماری در عمق مناسب خاک (حداقل ۲متر) با انجام ضدعفونی کامل، دفن شود و از رها کردن لاشه دام های تلف شده در مسیر رودخانه و یا جاده که موجب انتشار سریع بیماری می شود خودداری کرد.

وی اضافه کرد: رعایت نکات بهداشتی از قبیل نظافت جایگاه نگهداری دام، ضدعفونی دوره ای و دفن بهداشتی لاشه دام تلف شده می تواند در کنترل بیماری بسیار مؤثر باشد و نباید با لاشه، خون و ترشحات دام های تلف شده بدون استفاده از دستکش و ماسک تماس داشت.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه ابراز کرد: دامدارانی که قصد خرید دام جدید را دارند حتما باید از سلامت دام اطمینان حاصل کرده و قبل از وارد کردن آن به گله باید نسبت به اخذ گواهی بهداشتی حمل از دامپزشکی اقدام کنند.

به گفته همتی، رعایت نکات بهداشتی و قرنطینه ای نه تنها در سلامت دام و تولیدات آن بلکه در افزایش تولید نقش مؤثر و غیرقابل انکاری دارد.

این مقام مسئول به دامداران توصیه کرد که در صورت مشاهده هرگونه تلفات ناشی از بیماری های دام، با اداره کل دامپزشکی استان از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و شماره پیامک ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ در اسرع وقت تماس حاصل نمایند یا به نزدیکترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.