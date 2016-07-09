سیاست ترکیه در قبال بحران سوریه شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «اوزتورک یلماز» کنسول سابق ترکیه در عراق در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: ترکیه از ابتدای بحران سوریه تاکنون سیاست های ناموفقی را در قبال این کشور اتخاذ کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: حمایت آنکارا از گروه های تروریستی در سوریه مشکلات خطرناکی را برای ترکیه ایجاد خواهد کرد.

یلماز خاطرنشان کرد: ترکیه طی ۱۰ ماه گذشته در معرض شش عملیات انتحاری که توسط داعش در سرتاسر این کشور انجام شده قرار گرفته است. اگر ترکیه سیاست های «رجب طیب اردوغان» و «داوداوغلو»نخست وزیر سابق، در پنج سال گذشته را تغییر ندهد این شکست تاثیر منفی بر امنیت ملی ترکیه خواهد داشت.