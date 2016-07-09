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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

کنسول سابق ترکیه در عراق:

سیاست ترکیه در قبال بحران سوریه شکست خورده است

سیاست ترکیه در قبال بحران سوریه شکست خورده است

کنسول سابق ترکیه در عراق اعلام کرد که سیاست آنکارا در قبال بحران سوریه شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اوزتورک یلماز» کنسول سابق ترکیه در عراق در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: ترکیه از ابتدای بحران سوریه تاکنون سیاست های ناموفقی را در قبال این کشور اتخاذ کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: حمایت آنکارا از گروه های تروریستی در سوریه مشکلات خطرناکی را برای ترکیه ایجاد خواهد کرد.

یلماز خاطرنشان کرد: ترکیه طی ۱۰ ماه گذشته در معرض شش عملیات انتحاری که توسط داعش در سرتاسر این کشور انجام شده قرار گرفته است. اگر ترکیه سیاست های «رجب طیب اردوغان» و «داوداوغلو»نخست وزیر سابق، در پنج سال گذشته را تغییر ندهد این شکست تاثیر منفی بر امنیت ملی ترکیه خواهد داشت.

کد مطلب 3708053
سمیه خمارباقی

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