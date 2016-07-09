به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سیاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا مقوله بهداشت روان در طرح تحول نظام سلامت کمتر موردتوجه است، تصریح کرد: وزارت بهداشت برنامه مدونی در این خصوص دارد.

وی افزود: نه تنها مقوله بهداشت روان به حاشیه رانده نشده بلکه در بدنه مراکز بهداشتی سه حوزه کارشناس مراقبت سلامت برای مردان و زنان، کارشناس بهداشت روان و کارشناس تغذیه گنجانده شده است.

وی مسئولیت این سه حوزه را مقابله با شایع‌ترین آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: در سه حوزه آسیب‌های اجتماعی، بیماری‌های غیر واگیر و بیماری‌های واگیر سلامت مردم تهدید می‌شود.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی که قرار است کارشناسان سه حوزه در کاهش آن مداخله کنند را اختلالات روان‌پزشکی از جمله افسردگی و اضطراب عنوان کرد.

به گفته سیاری میزان افسردگی و اضطراب در بانوان به مراتب بیشتر آقایان است و بر اساس مسئولیت‌های جدید تعریف شده مداخله در این آسیب‌ها در دستور کار خواهد بود.

وی آسیب دیگر را اعتیاد و همچنین طلاق توصیف کرد و گفت: جلوگیری از بروز و ظهور طلاق در قبل، حین و بعد از ازدواج از برنامه‌های وزارت بهداشت است.

کمبود امکانات بهداشتی برای ۱۰ میلیون ایرانی

معاون بهداشتی وزیر بهداشت با یادآوری اینکه طرح توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور در سال ۶۳ آغاز و در دهه ۸۰ از وزارت بهداشت منفک شد و در اختیار استان‌ها قرار گرفت، اضافه کرد: متأسفانه این اتفاق موجب کاهش اعتبارات اختصاصی به حوزه بهداشت و درمان بود.

سیاری تأکید کرد: تا جایی که در برخی استان‌ها اعتباری اختصاص نیافت و مراکز بهداشتی با فرسایش و مشکلات متعدد مواجه شد.

وی اضافه کرد: این اتفاق در وضعیتی رخ داد که در ۳۵ سال گذشته جمعیت کشور ۲.۳ برابر شده است اما در مقابل جمعیت شهرها به پنج برابر افزایش یافته است.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت اضافه کرد: در ادامه در برخی مناطق از استانداردهای بهداشت و درمان عقب ماندیم و در حال حاضر ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ایرانی در حاشیه شهرها به خدمات دسترسی اندکی دارند.

به گفته سیاری طرح تحول سلامت با هدف اصلاح این وضعیت توسعه مراکز بهداشتی را در دستور کار قرار داده است و در سه محور دسترسی، امکانات و صرفه اقتصادی به دنبال ارائه خدمات به مردم است.

وی شرط احداث مراکز بهداشتی را اختصاص زمین از شهرداری و تأمین نیمی از هزینه ساخت توسط خیرین، استانداری‌ها و دانشگاه‌ها دانست و تأکید کرد: مابقی هزینه از سوی وزارت تأمین می‌شود.

معاون بهداشتی وزیر بهداشت به احداث هزار و ۹۵۵ خانه بهداشت از سال ۹۲ در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: فقط در استان سیستان و بلوچستان با کمبود مواجه بودیم که برای رفع در اولویت قرار گرفته است.

وی اضافه کرد:استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کردستان به دلیل محرومیت در اولویت احداث خانه‌های بهداشت هستند.