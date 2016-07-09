حمله مجدد هواداران پرسپولیس به رامین رضائیان

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند مهدی طارمی و رامین رضائیان جمعه شب با انتشار پیامی از هواداران پرسپولیس به خاطر نحوه جدایی خود معذرت خواهی کردند ولی به نظر می‌رسد این معذرت خواهی نتوانسته هواداران این تیم را راضی کند.

رضائیان چند ساعت بعد از انتشار پیام معذرت خواهی از هواداران پرسپولیس، متنی را در صفحه شخصی خود درباره هادی نوروزی منتشر و از کاپیتان پیشین پرسپولیس به عنوان بازیکن با اخلاق و دوست داشتنی یاد کرده است.

با این حال واکنش‌ها به این پیام رضائیان که گویا قصد آشتی با هواداران پرسپولیس را دارد، منفی بوده است. تعداد زیادی از طرفداران تیم پرسپولیس با حمله به صفحه شخصی رضائیان، توهین‌های عجیبی را نثار مدافع پیشین خود کرده‌اند. تعداد زیادی هم این کار را روشی منسوخ برای به دست آوردن دل هواداران دانسته‌اند.