حفظ آمادگی جسمانی، ارتقاءمهارت وآموزش؛ اصلی مهم در یگان ویژه ناجا

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسن کرمی، با اشاره به توانمندی های امروز نیروهای مسلح در ایران اسلامی اظهار کرد: موفقیت، عزت و سربلندی در اهتمام و توجه به اعتقادات دینی و انجام وظایف محوله محقق می شود و این بی شک یکی از مهمترین شاخصه های تمایز نیروهای مسلح ایران اسلامی با سایر کشورهاست.

وی، یگان های ویژه را یک واحد تمام عیار انقلابی در مجموعه ناجا معرفی کرد و افزود: الزامات فعالیت های یگان های ویژه ناجا اخلاص عمل است و موفقیت ما در ماموریت ها تنها زمانی حاصل می شود که بتوانیم «روحیه جهادی» داشته باشیم.

فرمانده یگان های ویژه ناجا در ادامه با اشاره به گزارش های ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: یگان ویژه» یکی از آماده ترین واحدهای واکنش سریع در سطح کشور برای مقابله با بحران ها است.

فرمانده یگان های ویژه ناجا اضافه کرد: امروز یگان ویژه با بهره گیری از گردان های عملیاتی خود در سطح کشور به عنوان اولین واحد واکنش سریع، آماده اعزام به هرنقطه از ایران جهت مقابله با اتفاقات پیش بینی نشده است.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه ارتقاء توان جسمانی، به روز بودن آموزش ها، مهارت افزایی مداوم در فراگیری و پیشبرد روش های نوین در کنار تقویت روحیه علمی و بصیرتی کارکنان را مهمترین عوامل آمادگی در سطح یگان های ویژه ناجا دانست.

سردار کرمی بیان کرد: اگر ما می خواهیم یگانی به معنای واقعی ویژه داشته باشیم باید با حفظ آمادگی جسمانی و ارتقا مهارت ها، آموزش های خودمان را متناسب با تهدیدات دشمن پیش ببریم.

فرمانده یگان های ویژه ناجا در پایان با بیان اینکه آینده خوبی را در یگان ویژه استان فارس پیش بینی می کنم، گفت: استان پهناور فارس به لحاظ اجتماعی و جغرافیایی یکی از نقاط استراتژیک کشور محسوب می شود و نیروهای پلیس ویژه در این استان نیازمند مدیریت کارآمد و تقویت روزافزون هستند و انتخاب فرمانده در این یگان عملیاتی هم بر رعایت همین اصل و اساس انجام می گیرد.