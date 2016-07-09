تنها ۳۰ درصد کارخانجات نیشابور برای تسهیلات بانکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیبانی صبح شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان نیشابور اظهار کرد: ۱۵۴ واحد صنعتی معدنی در سایت بهین‌یاب به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی ثبت‌نام کرده‌اند که از سوی استان ۴۴ واحد به بانک معرفی شده‌اند ولی هنوز تسهیلاتی نگرفته‌اند.

وی ادامه داد: آمار تعداد واحدهای صنعتی این شهرستان برای دریافت تسهیلات بانکی اخیر دولت مطلوب نیست، البته منتظر کاهش نرخ سود نیز هستیم.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری ویژه نیشابور افتتاح دفتر حمایت قضایی از صنعت و معدن را گام موثری بر حل مشکلات این واحدها در بانک‌ها، بیمه‌ها و اداره کار دانست، گفت: با افتتاح این دفاتر، مشکلات قبل از اینکه روند قضایی به خود بگیرند، حل می‌شوند.

شیبانی با مثبت ارزیابی کردن طرح استاد شاگردی نوین گفت: در این طرح، واحدهای صنفی و تولیدی، بخشی از نیروهای خود را از کمیته امداد و بهزیستی می‌گیرند و آنها را بین دو ماه تا دو سال آموزش می‌دهند تا جذب کار شوند، در این حالت فرد می‌تواند در صورت اعلام نیاز واحد مذکور در همان مکان جذب شود و با تسهیلات کارآفرینی از ادارات حمایتی مذکور دریافت کند تا شغلی جدید را راه‌اندازی شود.