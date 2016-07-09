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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

معاون فرماندار نیشابور:

تنها ۳۰ درصد کارخانجات نیشابور برای تسهیلات بانکی معرفی شدند

تنها ۳۰ درصد کارخانجات نیشابور برای تسهیلات بانکی معرفی شدند

نیشابور ـ معاون برنامه‌ریزی فرمانداری نیشابور گفت: تنها ۳۰ درصد از کارخانجات شهرستان برای دریافت تسهیلات بانکی، به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیبانی صبح شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان نیشابور اظهار کرد: ۱۵۴ واحد صنعتی معدنی در سایت بهین‌یاب به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی ثبت‌نام کرده‌اند که از سوی استان ۴۴ واحد به بانک معرفی شده‌اند ولی هنوز تسهیلاتی نگرفته‌اند.

وی ادامه داد: آمار تعداد واحدهای صنعتی این شهرستان برای دریافت تسهیلات بانکی اخیر دولت مطلوب نیست، البته منتظر کاهش نرخ سود نیز هستیم.

معاون برنامه‌ریزی، اداری و مالی فرمانداری ویژه نیشابور افتتاح دفتر حمایت قضایی از صنعت و معدن را گام موثری بر حل مشکلات این واحدها در بانک‌ها، بیمه‌ها و اداره کار دانست، گفت: با افتتاح این دفاتر، مشکلات قبل از اینکه روند قضایی به خود بگیرند، حل می‌شوند.

شیبانی با مثبت ارزیابی کردن طرح استاد شاگردی نوین گفت: در این طرح،  واحدهای صنفی و تولیدی، بخشی از نیروهای خود را از کمیته امداد و بهزیستی می‌گیرند و آنها را بین دو ماه تا دو سال آموزش می‌دهند تا جذب کار شوند، در این حالت فرد می‌تواند در صورت اعلام نیاز واحد مذکور در همان مکان جذب شود و با تسهیلات کارآفرینی از ادارات حمایتی مذکور دریافت کند تا شغلی  جدید را راه‌اندازی شود.

کد مطلب 3708068

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