جزئیات یارانه ٣ میلیارد تومانی طرح اشتراک نشریات منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فهرست جزئیات پرداختی سامانه اشتراک نشریات در ٢ ماه نخست سال ٩٥ اعلام شد که بر اساس آن رقمی بالغ بر ٣٢ میلیارد ریال به حدود ٤٠٠ رسانه عضو طرح اشتراک پرداخت می‌شود.

در این جدول، عملکرد سامانه اشتراک نشریات از ابتدای فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه فهرست شده است. همچنین سهم مشترک، ناشر، موزع انتخاب شده از سوی ناشر و یارانه کل (بدون احتساب سهم مشترک) محاسبه و درج شده است.

بنا بر اعلام سامانه اشتراک نشریات، مبالغ فوق تا اواسط هفته آینده به حساب صاحبان امتیاز نشریات واریز می‌شود. همچنین یارانه خرداد ماه نیز تا پایان تیرماه سال جاری واریز خواهد شد. جزئیات پرداختی به نشریات طرح اشتراک (فروردین و اردیبهشت ٩٥) را می‌توانید اینجا ببینید.