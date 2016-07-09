بازدید گردشگران از چادگان ۲۲ درصد افزایش یافت

عنایت الله امیر حاجیلو در گفت و گو با خبرنگار مهر، از ثبت آمار جدید بازدید مسافران از شهر چادگان نسبت به تعطیلات عید فطر سال قبل خبر داد و اظهار داشت: امسال ۱۴ هزار و ۵۰۰ خودرو با جمعیت ۷۰ هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی از شهر چادگان بازدید کرده اند که این آمار نسبت به تعطیلات عید فطر سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در روز های گذشته ۳۰۰ خانه مسافر، دو هزار و ۵۰۰ ویلا و ۱۰ مدرسه از مسافران پذیرایی کردند اما با توجه به اینکه شهرستان چادگان یکی از قطب های گردشگری کشور است و هر سال رکورد جدید از بازدید مسافران را ثبت می کند، نبود حتی هتل یکی از اساسی ترین مشکلات شهر به حساب می آید.

شهردار چادگان با انتقاد از عملکرد اداره راه و شهرسازی استان اصفهان و فعالیت نکردن بخش خصوصی در نتیجه عدم صدور مجوز تحویل زمین با کاربری هتل از طرف اداره مذکور، ادامه داد: فعالان بخش خصوصی به شهر چادگان برای ساخت هتل آمدند اما نبود زمین با کاربری ساخت هتل تنها مشکل و سد راه سرمایه گذاران بود.

وی افزود: با توجه به تعامل اداراتی مانند راهور، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، هلال احمر و دیگر دستگاه های خدمات رسان امسال امکانات رفاهی مناسبی برای مسافران و گردشگران داخلی و خارجی پیش بینی شد و مشکلاتی که در سال های اخیر مشاهده میشد امسال برطرف شده بود.

امیرحاجیلو همچنین گفت: شهر چادگان به علت دارا بودن از هوای خنک و مطبوع و همچنین جاذبه های بی بدیل طبیعی و مصنوعی به یکی از قطب های گردشگری کشور تبدیل شده و سعی می شود هر سال امکانات این شهر برای آسودگی مسافران و همچنین شهروندان پیشرفت محسوسی داشته باشد.

وی لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از منابع عمومی، امکانات شهری و همچنین حفظ سیمای شهری را از دیگر خواسته های مردم و مسافران دانست و افزود: مبلغ ۲۵ میلیون تومان هر هفته برای زیبا سازی شهر چادگان هزینه می شود اما متاسفانه برخی افراد بومی و همچنین مسافران و گردشگران نسبت به حفظ امکانات بی توجه هستند و گاها به دلیل نامعلومی به تجهیزات سطح شهر آسیب هم می رسانند.

شهردار چادگان گفت: با مطالعاتی که انجام شده است مسافران در هر بار حضور در چادگان با امکانات رفاهی جدیدی مواجه خواهند شد.