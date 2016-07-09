  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۷

دبیر اجرایی جشنواره رضوی خبر داد:

ارسال ۳۵۰ اثر به جشنواره ملی رضوی در ایلام

ارسال ۳۵۰ اثر به جشنواره ملی رضوی در ایلام

ایلام-دبیر اجرایی جشنواره رضوی از ارسال ۳۵۰ اثر به جشنواره ملی رضوی در ایلام خبر داد.

واحد زهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره ملی رضوی را در استان بیستم تیرماه است.

وی با اشاره به ارسال بیش از  ۳۵۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره در استان، گفت: این تعداد اثر با موضوع سفرنامه  و خاطره نویسی  از استان های مختلف کشور به دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی این استان ارسال شده است.

به گفته زهرایی پنجمین سال جشنواره ملی سفرنامه  و خاطره نویسی در قالب نهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در دو رده سنی بالای ۱۸ سال  و زیر ۱۸ سال همزمان با دهه کرامت برگزار  و از هشت برگزیده تقدیر خواهد شد.

این جشنواره در استان ایلام از سال ۱۳۸۷ آغاز  و تاکنون به صورت متوالی همه ساله در رشته های مختلف پیامک رضوی ،تحقیق با موضوع رضوی  و سفرنامه  و خاطره نویسی برگزار شده است.

کد مطلب 3708078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها