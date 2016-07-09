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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

حمل‌ونقل مسافر در لرستان طی امسال ۱۱ درصد کاهش یافت

حمل‌ونقل مسافر در لرستان طی امسال ۱۱ درصد کاهش یافت

خرم آباد- مدیرکل حمل و نقل و پایانه های لرستان گفت: در دو ماهه نخست امسال ارقام نشان دهنده این بوده که حمل و نقل مسافر در استان نسبت به سال گذشته کاهش ۱۱ درصدی داشته است.

حسن رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وضعیت حمل و نقل مسافر در سطح استان لرستان در سه بخش هوایی، ریلی و جاده ای تعریف می شود، اظهار داشت: در سال ۹۴ حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جابجایی مسافر در جاده های استان داشته ایم.

وی با بیان اینکه نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر با حمل و نقل ریلی در سال ۹۴ جابجا شده اند، گفت: حدود ۶۰۰ هزار نفر با حمل و نقل هوایی و هواپیما جابجا شده اند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه لرستان اضافه کرد: در دو ماهه امسال ارقام نشان دهنده این است که حمل و نقل مسافر در استان نسبت به سال گذشته کاهش ۱۱ درصدی داشته است.

کد مطلب 3708079

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