ثبت ۳۰۰ مورد پیام مردمی در پروژه مشتری مداری اصناف همدان

حمیدرضا فرسایی وحید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اتاق اصناف از سال ۱۳۹۳ پیگیر اجرای پروژه مشتری مداری بود، گفت: این پروژه به بررسی چرایی رکود بازار می‌پردازد.

وی با بیان اینکه این پروژه با همراهی شرکت مدیران بهبود پیاده سازی شد و خوشبختانه تا کنون به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده است، گفت: واحدهای صنفی از سویی مصرف‌کننده هستند و باید به این مسئله توجه داشته باشند که حقوق مصرف‌کننده و عرضه‌کننده به یکدیگر گره خورده است و اگر حقوق دو طرف رعایت شود شاهد رونق بازار خواهیم بود.

فرسایی وحید با تاکید بر اینکه حوزه نظارت باید به مردم واسپاری شده و مردم بر واحدهای صنفی نظارت کنند، گفت: پروژه مشتری مداری در نانوایی ها و به کمک اتحادیه و اعضای اتحادیه که همان نانوایان هستند از یک ماه پیش کلید خورده است.

رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه برچسب‌هایی که برای اجرای طرح مشتری‌مداری تعبیه شده بود در نانوایی‌های همدان نصب شده است، گفت: شهروندان با سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۲۷ نظرات خود را به واحد بازرسی اتاق اصناف ارسال می کنند.

فرسایی وحید با بیان اینکه هر یک از واحدهای صنفی نانوایی دارای یک کد شناسایی هستند و هر یک از تخلفات و یا تقدیر و تشکرها کد مخصوصی دارد که بر روی برچسب تعبیه شده است، گفت: شهروندان با ارسال کد، موارد مورد نظر خود را مطرح می‌کنند و به محض ارسال پیام، ‌ یک پاسخ برای ارسال‌کننده و یک پیام نیز به صاحب واحد صنفی مبنی بر داشتن یک مورد رضایت یا شکایت ارسال می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه طرح مشتری‌مداری در راستای پایش عملکرد واحدهای صنفی از سوی شهروندان انجام می‌شود، گفت: درج نکردن قیمت، کم فروشی، گران فروشی، پایین بودن کیفیت، رعایت نکردن موازین بهداشتی و اسلامی و حتی اصول مشتری مداری با ارسال پیامک توسط همشهریان قابل پیگیری است.

رئیس اتاق اصناف استان همدان از جمله مزیت های طرح مشتری مداری را سرعت و دقت بالا عنوان و ابراز امیدواری کرد: حل مشکلات و مسائل مربوط به این بخش از طریق این طرح سرعت پیدا می کند.

وی در ادامه از ارسال بیش از ۳۰۰ پیامک شکایت به این سامانه در یک ماهه اخیر خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته خوشبختانه این طرح بازخورد خوبی داشته اما اعتقاد داریم که فرهنگ سازی این پروژه نیاز به زمان دارد.