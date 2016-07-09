نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۲۵درصدی شکایت مردم از اصناف چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: تخلفات در حوزه گران فروشی، کم فروشی و... در اصناف چهارمحال و بختیاری کاهش پیدا کرده است و رضایت مردم بالا رفته است.

وی افزود: شکایت مردم از اصناف در سطح استان چهارمحال و بختیاری از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ بسیار کاهش یافته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بازرسی ها از اصناف توسط بازرسان طی سال های گذشته افزایش داشته است و این امر نیز نقش ویژه ای در کاهش تخلفات داشته است.

وی گفت: بازرسی ها از اصناف چهارمحال و بختیاری طی دو سال گذشته ۲۵درصد افزایش داشته است.