آغاز مرمت حفاظتی در قلعه «حسین خان افشار» شوشتر

علی محمد چهارمحالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شوشتر با وجود دارا بودن آثار و بناهای مختلف تاریخی در درون بافت خود در برخی روستاها دارای آثاری شاخص و ارزشمندی نیز است.

وی افزود: بنا بر دلایل نظامی و سیاسی و اهمیتی که روستای در خزینه این شهرستان به دلیل قرار گیری در مجاورت رودخانه حیاتی گرگر داراست و از دیرباز نام این منطقه را در دست نوشته های جهانگردان و نمایندگان برخی کشورها استعماری نظیر انگلیستان به وفور مشاهده می توان کرد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر عنوان کرد: جابه جایی تاسیسات کمپانی های نفتی از خلیج فارس به این نقطه و از این منطقه به نقاطی نظیر مسجدسلیمان در تصاویر تاریخی قابل مشاهده است.

چهارمحالی گفت: در این میان اهمیت کنترل منطقه و جلوگیری از تجاوزات مهاجمین باعث شد که در دوره قاجاریه در این روستا توسط مرحوم حسین خان افشار که بزرگان این طایفه و منطقه بود قلعه ای به نام ایشان ساخت شود.

وی افزود: این قلعه از فضاها و حیاط های متعددی تشکیل گردیده و به مانند خانه های شوشتر دارای تزئینات زیبای خوون چینی و گچبری است.

چهارمحالی افزود: به واسطه اهمیت و ارزش های تاریخی و فنی این قلعه ارزشمند، سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۳ اقدام به ثبت این بنا در فهرست آثار ملی ایران کرد و بلافاصله پس از آن یک دوره اقداماتی حفاظتی و مرمتی در این بنا انجام شد که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ مجددا روند عملیات نگهداری، حفاظت و مرمت این اثر تاریخی و نظامی آغاز شده است.

وی در پایان گفت: اهم اقدامات در حال انجام شامل حفاظت و مرمت اتاق های ضلع شمالی و غربی قلعه و همچنین آوار برداری و سبک سازی طاق ها است.