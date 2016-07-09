تجمع بزرگ عاشقان دفاع از حریم اهل بیت (ع) در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرطاهری صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که در دفتر کنگره چهار هزار شهید استان گلستان برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با سالروز تخریب قبور ائمه بقیع (ع) که هشتم شوال است، اولین تجمع بزرگ استانی عاشقان دفاع از حریم اهل بیت (ع) و یادواره شهدای مدافع حرم استان گلستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: اهداف برگزاری این یادواره ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین زنده نگه داشتن یاد شهدا است. شهدای مدافع حرم برای دفاع از اسلام هیچ حد و مرزی نداشتند و تنها هدف آنها دفاع از حریم اهل بیت (ع) است. یکی از دغدغه های برگزاری این مراسم نیز تقویت مجموعه های خودجوش مردمی است که بسیار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

او با بیان اینکه یادواره شهدای مدافع حرم استان گلستان در روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه برگزار می شود، افزود: یادواره شهدای مدافع حرم استان گلستان همراه با نماز مغرب و عشاء در گلزار شهدا واقع در امامزاد عبدالله شهرستان گرگان و با سخنرانی حجت السلام محمدباقر حیدری کاشانی کارشناس برنامه تلویزیونی سمت خدا و با مداحی میثم مطیعی از مداحان مطرح کشوری برگزار می شود.

میرطاهری تصریح کرد: هیئت شهدای آل یاسین، هیئت بیت الزهرا، هیئت فاطمیون و هیئت حسین جان شهرستان گرگان نقش محوری در برگزاری این مراسم دارند و همچنین سپاه گرگان، سازمان بسیج رسانه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و صداوسیمای استان گلستان برگزار کنندگان این مراسم هستند.

دبیر ستاد یادواره شهدای مدافع حرم استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: این مراسم در فضای باز گلزار شهدای گرگان برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود حدود دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر جمعیت در این مراسم حضور پیدا کنند. در پایان مراسم نیز از خانواده های شهدای مدافع حرم استان گلستان تجلیل می شود.