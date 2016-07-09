پای پلیس فتا به کنکور ارشد پزشکی باز شد/ اعتراض داوطلبان وارد بود

دکتر محمد حسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتراض داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی امسال در دو گروه ظرفیت پذیرش و اشتباه در سئوالات بود که به هر دو رسیدگی شد.

وی افزود: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی در ۷۹ رشته و ۵۶ مجموعه امتحان دادند که در برخی از رشته ها ۱۶۰ سئوال بدون هیچ تغییری بود و در برخی دیگر یک یا دو گزینه و یک یا چند سئوال غلط بوده است.

پورکاظمی اظهار داشت: در بازه زمانی که به داوطلبان اعلام شد و با توجه به انتشار سئوالات و کلید آزمون و همچنین قرار گرفتن پاسخنامه ها بر روی سایت مرکز سنجش، داوطلبان در برخی از رشته ها اعتراضاتی داشتند که آن اعتراضات وارد بود و ما آن را در کلید و نمره نهایی اعمال کردیم. داوطلبان مطمئن باشند حق هیچ کس ضایع نمی شود.

وی یادآور شد: ایجاد بانک سئوالات در ساختمان جدید مرکز سنجش آموزش پزشکی پیگیری می شود و با توجه به امکانات جدیدی که داده می شود امیدواریم این مشکلات کاهش یابد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره رسیدگی به انتشار کارنامه های تقلبی در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی گفت: این موضوع در حال پیگیری قضایی است. ما معتقدیم از فضای مجازی سوء استفاده شده است و کارنامه های غیرواقعی برای داوطلبان ارائه شده و ذهن آنها را مشوش کرده است.

وی افزود: به همین منظور نامه ای به همراه مدارک لازم به دفتر حقوقی وزارت بهداشت داده شده است تا آنها از پلیس فتا کمک بگیرند و به این مسئله رسیدگی شود. در حال حاضر افرادی که این کار را کرده اند اعلام کرده اند که از سایت های آنها سوء استفاده شده و ما نیز اعلام کردیم مراجع قانونی به آن رسیدگی می کند.

پورکاظمی با اشاره به ظرفیت اعلام شده در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی و اعتراض داوطلبان به میزان ظرفیت پذیرش گفت: تاکنون از میان ۱۶ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ گروه پزشکی بالغ بر ۱۳ هزار نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

وی افزود: ظرفیتی که در دفترچه آزمون اعلام شده کمتر از ۵ هزار نفر است اما با توجه به مساعدت وزیر بهداشت، معاون آموزشی و سایر دانشگاه ها، ظرفیت از سال گذشته کمتر نخواهد بود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد: در سال گذشته با اتخاذ تمام تمهیدات و ظرفیت های دانشگاه ها تعداد ۶ هزار و ۴۰۱ نفر در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی قبول شدند که امسال نیز به هیچ وجه کمتر از سال گذشته نخواهد بود.