ظرفیت مراکز اقامتی استان قزوین در تعطیلات تکمیل شد

محمد علی حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قزوین یکی از استانهای غنی با ظرفیت بالای جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و مذهبی کشور است که خوشبختانه در یک سال اخیر با استقبال خوب گردشگران برای سفر روبرو شده است.

حضرتی با اشاره به اقامت مسافران در قزوین افزود: بر اساس گزارش های دریافتی از مراکز اسکان استان شامل هتل ها، مهمانپذیرها، مراکز اقامتی آموزش و پرورش، کمپ های اقامتی، خانه مسافر، کاشانه های گردشگری، خوابگاه ها و مهمانسراها در شهر قزوین، الموت، آبگرم با صد درصد اشغال روبرو بوده اند.

وی تصریح کرد: حضور گردشگران در مناطق مختلف قزوین به گونه ای است که در بوستان ها و روستاهای همجوارِ جاذبه های گردشگری استان، اقامت چادری نیز بسیار گسترده است و می تواند بخشی از نیازها را برطرف کند.

حضرتی در خصوص نحوه برخورد کمیته نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری با متخلفان در تعطیلات تابستانی یادآورشد: به منظور جلوگیری از تخلف و ارایه خدمات بهینه به گردشگران در ایام تعطیلات عید فطر، کمیته نظارت بر تاسیسات گردشگری فعالیت‌ خود را افزایش داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین گفت: ارایه خدمات با کیفیت بالا به گردشگران و ایجاد امنیت و سلامت برای این عزیزان از الزامات ستاد اجرایی خدمات سفر استان است و ناظران این ستاد در همه تاسیسات گردشگری حضور یافته و بر فعالیت آنها نظارت دارند.

حضرتی با تاکید بر ارایه خدمت رسانی شایسته به گردشگران افزود: ارایه خدمات با کیفیت مطلوب به مسافران خاطره خوشی را برای مردم رقم خواهد زد که این امر مهم با نظارت بر تاسیسات گردشگری تحقق می یابد.

وی اضافه کرد: در روزهای تعطیلات عید سعید فطر، ستاد نظارت از ۳۸ واحد پذیرایی و ۲۲ واحد اقامتی استان بازدید کرد و ضمن راهنمایی مسافران با متخلفان هم برخورد قانونی صورت گرفت.

حضرتی اضافه کرد: از مجموع بازدیدها به ۵ واحد تذکر و سه واحد اخطار کتبی داده شد و ۲ واحد پذیرایی نیز به دلیل کم فروشی و گرانفروشی برای اجرای قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

حضرتی نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات به گردشگران توسط تاسیسات گردشگری را از دیگر فعالیت های ستاد اجرایی خدمات سفر استان ذکر کرد و اظهارداشت: کمیته نظارت بر خدمات تاسیسات گردشگری با حضور نمایندگان ادارات استان اعم از بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعزیرات حکومتی در ایام تعطیل عید سعید فطر با بازدیدهای مشترک، نحوه خدمات مراکز گردشگری را کنترل کرده و با متخلفان این حوزه نیز برخورد قانونی کرده و معاونت نظارت ستاد اجرایی خدمات سفر در این مدت به هفت شکایت واصله از

تاسیسات گردشگری رسیدگی کرده است.

۲۰۰ هزار بازدید از جاذبه های گردشگری

وی بیان کرد: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده در ستاد اجرایی خدمات سفر استان، به گردشگران در طول ایام تعطیل عید سعید فطر خدمات مناسبی ارائه شد و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بیش از ۲۰۰ هزار بازدید از جاذبه های گردشگری استان قزوین صورت گرفته است.

حضرتی با اشاره به مدت اقامت گردشگران در استان افزود: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته در مجموعه استان توانستیم سفرهای دو یا چند روزه به استان را تعریف کرده و مدت اقامت گردشگران را برای یک یا دو شب افزایش دهیم که در مدت زمان تعطیلات سه روزه بیش از ۱۵ هزار نفر در هتل ها، مهمانپذیرها، خانه های مسافر، پارک ها، مراکز اسکان آموزش و پرورش، خوابگاه ها، مهمانسراها اقامت کرده و ضریب اشغال این مراکز به صد درصد رسید.

وی ارائه خدمات مطلوب به گردشگران را مهم دانست و اظهارداشت: در بناهای تاریخی استان پنجاه راهنمای گردشگری مستقر بودند که ظرفیت های گردشگری استان قزوین را در حوزه های مختلف به مسافران معرفی کردند.

محمد علی حضرتی بیان کرد: تبلیغ و معرفی استان از فعالیت‌های مهم ستاد است و برای معرفی پتانسیل‌های متنوع گردشگری شهر و استان قزوین اقلام تبلیغاتی شامل کتابچه، لوح فشرده، نقشه، بروشور، دفترچه راهنمای مسافر توسط راهنمایان بناهای تاریخی و مراکز اطلاع رسانی بین گردشگران توزیع شد.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد:از مجموع ۲۰۰ هزار بازدید،جاذبه های گردشگری منطقه الموت، مجموعه دولتخانه صفوی، سعدالسلطنه، آبگرم های استان و موزه ها بیشترین بازدیدکننده را داشته اند.

وی اظهارامیدواری کرد با تلاش صورت گرفته لحظات خوشی برای گردشگران فراهم و گام موثری در معرفی قزوین و رونق گردشگری استان برداشته شود.