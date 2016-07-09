به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پورآذری نویسنده و کارگردان تئاتر و سرپرست گروه تئاتر «پاپتی ها» اثر جدید خود را به قلم نشمینه نوروزی از روز یکشنبه ۲۰ تیرماه به مدت ۱۰ شب در بنیاد امید مهر روی صحنه می برد.

در خلاصه این اثر چنین آمده است: هنگامی که در فضایی بی ثبات رخ می دهد که با ورود تماشاگر فشار آن بالا رفته است. بازیگران تلاش می کنند به اشکال مختلف فشار به وجودآمده که هر لحظه تشدید می شود، پایین بیاورند و تعادل را ایجاد کنند.

در این اثر هنرمندان جوانی چون نازیلا احمدی، زهرا امینی، لیما باقری، حکیمه جعفری، فاطمه جعفری، سارا رضایی، فرحناز سبزواری، شادی شهریاری احمدی، ام البنین صادقی، مهدیه غلام‌علیزاده، نادیا غلامی، سمیه کریمی، زهرا موسوی مهر به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به نفیسه آزاد مجری طرح، پانیز برزعلی، مینا زمان، سوده سعدایی، سحر صبا همراهان اجرا ، پانیز برزعلی دستیار کارگردان و طراح تمرین بدن، نسیم صبا منشی صحنه، ندا نصر طراح لباس، نکیسا بهشتی دستیار طراح لباس، زهرا بهرامی دوخت لباس، علی کوزه گر طراح و تکنیکال نور، حسین سپهرنژاد اپراتور نور، رضا رضایی و محمد کوزه گر دستیاران طرح نور، ماکان اشگواری مربی صدا، ام کی، سیاوش دستیان، آرش ستوربان، فراز زیرین، میثم رجبعلی نژاد و محمدرضایی مدیر تصویربرداری و تیزر، زهرا موسوی مهر فیلمبردار پشت صحنه، البرز تیمورزاده عکاس، فریده براتی طراح پوستر و بروشور، امیر قالیچی مدیر روابط عمومی، سارا فرجی روابط عمومی، الهه حاجی زاده مشاور رسانه ای، مهتاب شیرانی امور هماهنگی، پویان باقرزاده امور بین الملل، صالح علوی زاده مترجم، امیر اخوان، بهنود بهلولی، حسین پوریانی، حمیدرضا ذکیانی، نثار ظریفی، اسماعیل کمالی دهقان، کیوان محمدی، ابراهیم نائیج گروه اجرایی اشاره کرد.

این نمایش از ۲۰ تیر ماه هر شب ساعت ۱۹ در بنیاد امید مهر واقع در خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان، خیابان کلانتری غربی، پلاک ۷۲ روی صحنه می رود.