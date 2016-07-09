به خاطر ریزگردها ۶ سفر به خوزستان رفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت معصومه ابتکار درخصوص معضلات حوزه محیط‌زیست کشور با یادآوری مشکلات محیط‌بانان، گفت: دولت در سال گذشته ۳ هزار امتیاز سختی‌ کار برای محیط بانان مصوب و به آنها تخصیص داد، همچنین برای برخی محیط‌بانان مبلغی تحت عنوان مشاغل تخصصی پرداخت شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه دولت یازدهم در جهت بهبود وضعیت معیشتی محیط‌بانان گام‌های بزرگی برداشته است، گفت: با وجود پایه حقوق کم محیط‌بانان، شرایط کاری آنها تا حدودی مناسب‌تر شده است.

پرداخت حق‌الکشف به محیط‌بانان درسال ۹۴

معاون رئیس‌جمهور یادآور شد: در سال ۹۴ حق‌الکشف محیط‌بانان پرداخت و تلاش شد تا برای ارتقا وضعیت معیشتی آنها نیز اقدامات عملیاتی موثرتری صورت گیرد.

وی درباره لایحه حمایت از محیط‌بانان، گفت: در این لایحه به موضوعاتی چون اصلاح ساعت کاری محیط‌بانان، قرار گرفتن محیط‌بانان به صورت یگان تخصصی در جایگاه خود، افزایش پایه حقوق، نوسازی تجهیزات محیط‌بانی و هوشمندسازی مدیریت مناطق خواهیم پرداخت.

هوشمندسازی مدیریت مناطق حفاظتی با توسعه و نصب دوربین‌های مراقبت

ابتکار درباره هوشمندسازی مدیریت مناطق، گفت: هوشمندسازی مدیریت مناطق از راهکارهای کمک به محیط‌بانان است به این مفهوم که از دوربین برای مدیریت مناطق استفاده می‌شود تا اطلاعات منطقه برخط و لحظه‌ای در اختیار محیط‌بان قرار گیرد؛ در حقیقت هوشمندسازی امکان پایش آنلاین و کنترل دقیق را فراهم می‌سازد، از همین رو در حال حاضر به دنبال توسعه این دوربین‌ها هستیم.

جذب ۷۰۰ محیط‌بان در سال ۹۴

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره جذب محیط‌بانان یادآور شد: در سال ۹۴ توانستیم ۵۰۰ نفر محیط بان را تبدیل وضعیت کنیم و از محل سهمیه خانواده شهدا هم حدود ۲۰۰ نفر نیرو جذب کردیم.

ابتکار درباره تشکیل کمپین من یک محیط بان هستم، گفت:این کمپین به بهبود وضعیت محیط بان ها کمک می‌کند، البته باید مشکلات را شناسایی کرد و بر اساس قوانین و مقررات راهکار پیشنهاد کرد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این کمپین دلگرمی و حمایت از محیط بانان است زیرا این موضوع که محیط بان ها احساس کنند که مردم از آنها حمایت می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ابتکار تصریح کرد: آموزش مردم، اصلاح رفتار، حساسیت به شکار غیر مجاز و حفظ گونه های تنوع زیستی به محیط بانان جهت کنترل بیشتر اسلحه کمک می کند.

کانون گردوغبار در عراق تحت تصرف داعش است

ابتکار به معضل گرد وغبار به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت و آن را مشکلی با ابعاد جهانی خواند و گفت: بخش عمده ای از گرد و غبار به خصوص ریزگردهای استان خوزستان از کشور عراق و عربستان سعودی است، در حقیقت ۸ میلیون هکتار در عراق از کانون‌های بحرانی گردوغبار هستند که شناسایی شدند، در سال گذشته در عراق در این منطقه شخصا درخت کاشتم اما علی‌رغم مراودات بسیار، وزیر عراق از تصرف این اراضی توسط داعش خبر داده است، دوستانی هم که تمسخر می‌کنند بهتر است راه حل ارایه دهند و بگویند که آیا حاضرند در مناطق تحت مالکیت داعش مالچ پاشی کنند و درخت بکارند؟

قطعنامه سازمان‌ملل ثمره دیپلماسی محیط‌زیست در حوزه ریزگردها

وی درباره اقدامات سازمان محیط زیست برای مدیریت ریزگردها، یادآور شد: در این زمینه تنها به کشور عراق بسنده نکرده‌ایم بلکه از سازمان ملل هم برای استان‌های درگیر با گرد و غبار قطعنامه گرفته‌ایم، طی این قطعنامه سازمان ملل موظف به انجام مطالعات جهانی شده تا کشورها را نیز به همکاری‌های مکلف سازد، البته ماه گذشته در اجلاس وزرا نیز قطعنامه دیگری صادر شد که بر اساس آن مطالعات جهانی گرد و غبار با پیشنهاد ایران انجام و به سازمان ملل ابلاغ شد.

مردم باید واقعیت‌ها را بدانند/ جلوی طوفان را نمی‌توان گرفت

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید واقعیت‌ها را به مردم گفت، ادامه داد: مردم و دولت باید آماده باشند متاسفانه جلوی طوفان را نمی توان گرفت، تنها با اعلام قبلی و آمادگی می‌توان با طوفان مقابله کرد.

تفکیک وظایف دستگاه‌ها در مقابله با ریزگردها/ محیط‌زیست وظیفه هماهنگی و پایش مستمر را عهده‌دار است

ابتکار در توضیح وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص ریزگردها، گفت: در خصوص گرد و غبار تقسیم کار در دولت انجام گرفت بدین صورت که بیابان‌زدایی، کاشت نهال و مالچ باشی بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، پیش آگهی و اعلام وضعیت بر عهده سازمان هواشناسی، اعلام وضعیت بحران در مقابل طوفان بر عهده سازمان مدیریت بحران و تنها مسئولیت هدایت مطالعات، هماهنگی و پایش مستمر بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست گمارده شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه و ستادی هم برای هماهنگی وظایف تعیین شده تشکیل شده است، افزود: تاکنون مطالعات در مورد ۱۵ استان از جمله خوزستان انجام شده، کانون های گرد و غبار نیز شناسایی و در سال ۹۴ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم در خوزستان مالچ پاشی و درختکاری کرده البته احیای تالاب هورالعظیم به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های ریزگرد در خوزستان از دستاورد دولت و ستاد مقابله با گرد و غبار است.

واکنش ابتکار در مقابل منتقدان؛ ۶ مرتبه برای ریزگردها به خوزستان سفر کردم

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به انعکاس خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه گفته شده رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده «ما نمی‌توانیم تمام کارهایمان را تعطیل کنیم و برویم وسط گرد وغبار بنشینیم»، تاکید کرد: این اظهارات درست نیست چراکه بنده ۶ مرتبه به خوزستان سفر داشتم که اکثرا هم برای موضوع گرد و غبار، احیا تالاب ها و رود کارون بوده است، در حقیقت سازمان توجهی به فضاسازی های صورت گرفته ندارد و به انجام وظایف خود می‌پردازد.

بودجه ریزگردها و احیا تالاب‌ها حذف نشده است

ابتکار در ادامه بودجه ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در بودجه کشور را یادآور شد و گفت: علی‌رغم گفته‌ها بودجه به دلیل عدم عنایت مجلس نهم نصف شد هرچند در سال گذشته هم سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیش از اعتباراتی که داشت برای ریزگردها هزینه کرد.

وی تاکید کرد: یکی از اهداف مهم برنامه ششم توسعه جهت گیری های اساسی در خصوص موضوع گرد و غبار است که امیدواریم مجلس نیز با دولت همکاری لازم را داشته باشد.

۵ برابر شدن آب دریاچه ارومیه ثمره تلاش ستاد احیا و دولت است

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه به معضل دیگر محیط‌زیست کشور یعنی دریاچه ارومیه اشاره کرد و در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان درباره افزایش سطح تراز آب، گفت: هرچند گفته شده افزایش سطح تراز آب در مدت اخیر به دلیل بارش‌ها بوده است اما بر خلاف اظهارات تنها حدود ۸ درصد بارندگی افزایش داشته اما آب دریاچه ۵ برابر شده پس این گفته‌ها مبنی بر اینکه افزایش سطح آب تنها به دلیل بارش ها است درست نیست.

کشاورزان ۳برابر مورد نیاز آب صرف می‌کنند/ محیط‌زیست مخالف انتقال آب از ارس است

ابتکار با تاکید بر اینکه دولت و ستاد برای دریاچه ارومیه اقدامات مناسبی انجام داده‌اند اما هنوز ابتدای راه هستیم، گفت: الگوی کشاورزی یعنی الگوی کشت و آبیاری در این منطقه باید تغییر کند، متاسفانه کشاورزان سه برابر مصرف مورد نیازشان آب صرف می‌کنند و مادامی که تغییر کشت صورت نگیرد نه تنها مشکل دریاچه ارومیه بلکه اکثر تالاب‌های ایران حل نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس برای ایجاد تحولات عظیم در بخش کشاورزی نقش کلیدی دارد و باید به دولت کمک کند، افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتقال آب از رود ارس برای احیا دریاچه ارومیه موافق نیست چراکه صدمه بسیاری به ارس وارد می‌کند اما برخی از انتقال آب‌ها در حال پیگیری و مطالعه است مخصوصا از سرشاخه های اطراف دریاچه که امید است با ملاحظات زیست محیطی انجام شود.

از تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط‌زیست استقبال می‌کنیم

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: از تحقیق و تفحص استقبال می‌کنیم، همچنین آمادگی کامل داشته و همکاری نیز خواهیم کرد البته امیدواریم مجلس دهم در ابتدای کار شناخت بیشتری نسبت به سازمان و اقدامات آن پیدا کند و نمایندگان هم به میزان حمایتی که می‌توانند از سازمان داشته باشد واقف شوند و پس از آن تحقیق و تفحص کنند.