به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، غلامرضا حقایقپور در جلسه شورای هماهنگی نخبگان و تشکلهای شاهد و ایثارگر استان قزوین، هماهنگی بین شاخصهای نخبگی بنیاد ملی نخبگان با نخبگان شاهد و ایثارگر را مورد تاکید قرار داد.
وی گفت: برنامهریزی و اجرای طرحهای کاربردی در حوزه نخبگان شاهد و ایثارگر در دستور کار شورای هماهنگی نخبگان و تشکلهای شاهد و ایثارگر استان قزوین قرار میگیرد.
حقایقپور افزود: برای بهرهمندی بیشتر از توانمندیها و استعدادهای نخبگان شاهد و ایثارگر و تشکلهای هم سو، بایستی تلاش کنیم تا شاخصهای نخبگی جامعه هدف به شاخصهای بنیاد ملی نخبگان نزدیک شود.
استقرار دفتر پیامآوران ایثار در بنیاد استان قزوین، برنامهریزی جهت هدفمند برگزار شدن جلسات شورا و ارائهی طرح فعالیتهای تشکلهای شاهد و ایثارگر استان و وظایف اعضای شورا از جمله مسایل مطروحه در این نشست بود.
براساس مصوبات این نشست، اعضای شورای هماهنگی نخبگان و تشکلهای شاهد و ایثارگر استان میبایستی برنامهها و طرحهای استانی خود را ارائه نمایند تا پس از تصویب در شورا جهت تائید نهایی به مرکز ارسال شود.
هماهنگی و همگرا کردن فعالیتهای نخبگان شاهد و ایثارگر استان قزوین مبتنی بر نیازها و اولویتهای کاری استان از دیگر مسایل مطروحه در این نشست بود که پس از اتخاذ راهکارهای عملی به اجرا در خواهد آمد.
بررسی نحوه تاسیس تشکلهای شاهد و ایثارگر در استان و میزان حمایت از این تشکلها، از دیگر مسایل مطروحهی این نشست بود.
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