مسافران جدید ایستگاه فضایی به مقصد رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سه فضانورد جدید ایستگاه فضایی که برای انجام ماموریتی 4 ماهه، راهی ایستگاه فضایی شده بودند، بامداد امروز به مقصد نهایی خود رسیدند.

کاتلین رابینز از ناسا، تاکویا اونیشی از سازمان فضایی ژاپن و آناتولی ایوانیشین روس از پایگاه فضایی بایکنور قزاقستان روز پنج شنبه توسط فضاپیمای بروز رسانی‌شده سایوز MS-۰۱ روسیه به سمت ایستگاه فضایی بین المللی رهسپار شدند.

در همین حال سازمان ناسا اعلام کرد، فضاپیمای سایوز بدون هیچ نقصی، ماموریت خود را برای رسیدن به ایستگاه فضایی با موفقیت انجام داد و سه فضانورد با سلامتی کامل وارد ایستگاه فضایی بین المللی شدند.

این فضاپیما تقریبا ۶ دقیقه قبل از زمان پیش بینی شده وارد ایستگاه فضایی شد.

قرار است این سه فضانورد طی ماموریت ۴ ماه خود، ۴۰ آزمایش را در فضا انجام دهند.