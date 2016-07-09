بررسی «بیوتروریسم»در کمیسیون امنیت/ ۴ وزیر به مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.
دستور کار جلسات هفته آینده کمیسیونهای تخصصی به شرح ذیل است:
کمیسیون اصل ۹۰
اولین نشست عمومی کمیسیون برای برگزاری انتخابات هیأترئیسه کمیسیون، تعیین اعضای کمیتهها و نیز بررسی و تصویب آییننامه داخلی
کمیسیون تدوین آییننامه داخلی
۱- انتخاب داوطلبان عضویت در هیأت مدیره خبرگزاری خانه ملت جهت معرفی به صحن
۲- مباحث عمومی کمیسیون و تصمیمگیری برای موارد ارجاعی
*کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
تعیین اعضای مجامع و شوراها، برنامه ششم، کمیسیون مشترک توسعه نظارت استاندارد
تعیین کمیتههای کمیسیون
کمیسیون اجتماعی
دعوت از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت معارفه و تبیین برنامههای وزارت
بحث و تبادلنظر پیرامون تصویب آییننامه داخلی کمیسیون
کمیسیون اقتصادی
دعوت از ریاست و معاونت اقتصادی و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه گزارش تخصصی در ارتباط با آخرین وضعیت قوانین و مقررات بانکی، بیمه، مالیات، گمرک و ... با حضور کارشناسان ذیربط
جلسه هیأت رئیسه کمیسیون و بررسی اخبار اقتصادی روز
دعوت از ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات در خصوص ارائه گزارش در ارتباط با بررسی ابعاد FATF (گروه ویژه اقدام مالی)
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
۱- بررسی آثار و پیامدهای پدیده «بیوتروریسم» با حضور مسئولین ذیربط
۲- استماع گزارش وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونان وی
۳- بررسی علل حادثه تصادف اتوبوس که منجر به جان باختن و مصدومیت تعدادی از سربازان نیروی زمینی ارتش جمهوری شد با حضور مسئولین ذیربط
نشست هیأترئیسه کمیسیون
کارگروه امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
۱- انتخابات هیأترئیسه کارگروه
۲- ترسیم نقشه راه و نحوه فعالیت کارگروه مزبور
کارگروه دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
۱- انتخابات هیأترئیسه کارگروه
۲- ترسیم نقشه راه و نحوه فعالیت کارگروه مزبور
کارگروه روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
۱- انتخابات هیأترئیسه کارگروه
۲- ترسیم نقشه راه و نحوه فعالیت کارگروه مزبور
کمیسیون انرژی
گزارش ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
برگزاری انتخابات کمیتههای فرعی کمیسیون انرژی در اجرای ماده ۶۳ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
انتخاب و معرفی ۳ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تقویت و نظام استاندارد بهمنظور بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان (پیرو نامه شماره ۲۳۱۲۰ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی)
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
ادامه رسیدگی به لایحه احکام دائمی توسعه اعاده شده از شورای نگهبان
رسیدگی به لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کلکشور
بحث و بررسیی برنامه کاری سالانه کمیسیون
کمیسیون بهداشت و درمان
معرفی نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیأتها و شوراها جهت انتخاب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی (مطابق ماده ۲۱۸ آییننامه داخلی)
ادامه بررسی آییننامه داخلی کمیسیون
انتخاب اعضای کمیتههای فرعی مطابق با ماده ۶۳ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
انتخاب اعضا برای عضویت در کمیسیون مشترک:
الف- لایحه حمایت از حقوق معلولان (۱۳ نفر)
ب- طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد (۳ نفر)
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
نشست هیأترئیسه کمیسیون
انتخاب اعضای کمیتههای فرعی
دعوت از رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بهمنظور تبادل نظر و ارائه برنامه
کمیسیون صنایع و معادن
انتخاب ۳ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون تلفیق رسیدگی به برنامه ششم توسعه
انتخاب ۳ نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
انتخاب اعضای کارگروههای ششگانه کمیسیون صنایع و معادن
گزارش محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملکرد و برنامهها
کمیسیون عمران
دعوت از مدیران عامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی برای استماع گزارش عملکرد و برنامههای آتی با محوریت:
الف- گزارش آخرین وضعیت حمل و نقل ریلی و دریایی کشور در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی
ب- گزارش عملکرد مقایسهای با اهداف و احکام برنامه پنجم توسعه، سیاستهای کلی نظام بالاخص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
پ- تبیین اهداف کمی و برنامههای مدون در حصول اهداف
انتخاب ۲ نفر به منظور عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد
انتخاب ۲ نفر برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان
تشکیل کارگروه بررسی سانحه مورخ ۲/۴/۹۵ اتوبوس در نیریز استان فارس با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، ناجا و مسئولان استانی
کمیسیون فرهنگی
دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معارفه و بحث و تبادلنظر پیرامون مسائل فرهنگی کشور
انتخاب اعضای کمیتههای تخصصی
بررسی و تعیین اولویت طرحها و لوایح
نشست هیأترئیسه کمیسیون
کمیسیون قضایی و حقوقی
انتخاب ۲ نفر از اعضای کمیسیون به منظور عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان
بررسی لایحه تجارت و چگونگی رفع ایراد شورای نگهبان
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیطزیست و هواشناسی
نشست کمیسیون با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیران مربوطه و ارائه گزارش عملکرد و برنامههای آتی
نشست کمیسیون با مدیرعامل و هیأت مدیره بانک کشاورزی و استماع گزارش عملکرد و برنامههای آتی
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