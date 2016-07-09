دستگاه قضایی نتایج بررسی حادثه عسلویه را به مردم اعلام کند

سکینه الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با اتفاقاف اخیر شهرستان عسلویه اظهار داشت: هم‌اکنون با تلاش شورای تامین، معتمدین محلی و همراهی مردم امنیت کامل در این شهرستان برقرار است.

وی با تقدیر از سپاه و بسیج و نقش ستودنی آنان در مدیریت حادثه اخیر گفت: از لحظات ابتدایی این حادثه در بین مردم بودم و پیگیری‌های لازم از سوی مسئولان انجام شد و با همراهی خوب مردم هم‌اکنون آرامش برقرار است که باید از مردم شریف این شهرستان تشکر کرد.

وی با بیان اینکه مردم‌ شهرستان عسلویه همواره بانی امنیت در این منطقه مهم و استراتژیک بوده‌اند خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند مسببین اتفاقات اخیر معرفی و برابر قانون با آنها برخورد شود.

الماسی با اشاره به پیگیری‌های خود در این رابطه ادامه داد: از دستگاه قضایی استان انتظار می‌رود پس از بررسی‌های کارشناسی نتیجه را به مردم اعلام کرده و با فرد یا افراد خاطی برخورد شود تا شاهد اتفاقات تلخ این‌چنینی نباشیم.

نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با تسلیت به خانواده داغدار این حادثه گفت: مردم شریف شهرستان عسلویه همواره پشتیبان نظام بوده‌اند و در طول تاریخ مرزدار و مرزبان ایران اسلامی بوده‌اند.

الماسی افزود: مردم ضمن حفظ آرامش خود اطمینان داشته باشند که دستگاه‌های مربوطه مسئله را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه هفته گذشته، با کشته شدن یکی از اهالی نخل تقی شهرستان عسلویه توسط ماموران نیروی انتظامی، درگیری‌ها بین تعدادی از اهالی این منطقه و پلیس باعث ایجاد التهاب در سطح شهر شد که پس از ساعاتی با تلاش مسئولان و مردم و معتمدین محلی، فضا آرام شد.