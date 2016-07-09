«لالجین» گوی سبقت را ربود/ عنوان «شهر جهانی سفال» به همدان رسید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: قدمت سفال لالجین بر اساس مستندات موجود به بیش از ۷۰۰ سال می‌رسد و یکی از مراکز عمده ساخت سفال در ایران و جهان محسوب می‌شود به‌طوری‌که عنوان پایتخت سفال ایران را یدک می‌کشد.

سفالینه‌های ساخت لالجین با تنوع بسیار زیاد صدها نوع ظروف تزئینی و مصرفی را شامل می‌شود چراکه هزار کارگاه سفال در شهر لالجین وجود دارد که مواد اولیه آن‌ها از خاک رس مخصوصی که صرفاً در این منطقه وجود دارد، تهیه می‌شود.

بر اساس آخرین آمار بیش از ۲۰۰ فروشگاه بزرگ و کوچک سفال در شهر لالجین فعال است که تولیدات هنرمندان این شهر را به فروش می‌رسانند.

همین مؤلفه‌ها کافی بود تا داورانی که اردیبهشت‌ماه برای بررسی وضعیت شهر لالجین و قرار دادن آن در ردیف شهرهای جهانی وارد این منطقه شدن مهر تأییدی بر لیاقت شهر لالجین در کسب این عنوان بزنند و امروز خوشبختانه با تأیید جهانی‌شدن شهر لالجین به‌طور حتم شاهد افزایش کمیت و کیفیت سفالینه‌های این شهر خواهیم بود و سایر کشورها نیز از سفال لالجین برخوردار می‌شوند.

تأیید نهایی عنوان «شهر جهانی سفال» برای لالجین

در همین زمینه استاندار همدان از تأیید نهایی عنوان «شهر جهانی سفال» برای لالجین خبر داد و گفت: پرونده لالجین همدان به‌عنوان شهر سفال و سرامیک برای ثبت جهانی به شورای عالی صنایع‌دستی کشور پیشنهادشده بود که اطلاعات موردنیاز در این زمینه جمع‌آوری و طرح اولیه تهیه و ارسال شد.

محمدناصر نیکبخت افزود: مرحله داوری در اردیبهشت‌ماه با حضور ۵ داور انجام شد و این پرونده با نظر مثبت داوران در مجمع عمومی شورای جهانی صنایع‌دستی با حضور روسای پنج قاره مطرح و مورد تأیید نهایی قرار گرفت که مرحله ثبت جهانی به‌زودی انجام خواهد شد.

استاندار همدان اضافه کرد: بی‌تردید، این رویداد مهم فرصتی نو و بی‌بدیل را برای استان در عرصه بین‌المللی فراهم آورده و ثبت شهر لالجین به‌عنوان شهر جهانی سفال تأثیر مستقیم بر رونق گردشگری خارجی، اقتصاد محلی، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات صنایع‌دستی خواهد داشت.

نیکبخت از تمام کسانی که برای این رخداد تلاش کرده‌اند به‌خصوص نماینده ولی‌فقیه در استان تشکر کرد و خواستار تداوم توجه همگان به شهر جهانی سفال شد.

احداث دهکده سفال در شهر لالجین

شهردار لالجین نیز در گفتگو با مهر با ابراز خرسندی از تأیید لالجین به‌عنوان شهر جهانی سفال، از احداث دهکده سفال در شهر لالجین خبر داد و گفت: محل احداث این دهکده در نقشه شهری جانمایی شده و مصوبه آن در دست مطالعه است و زمینی به مساحت ۵۰ هکتار برای ساخت کارگاه‌های سنتی، فروشگاه و زیرساخت‌های گردشگری در نظر گرفته‌شده است.

امیر پاک رقم با تأکید بر اینکه با ایجاد دهکده سفال شهر لالجین، سرانه درآمد افزایش می‌یابد و این مهم جذب گردشگران داخلی و خارجی و رشد صنعت توریسم را به دنبال خواهد داشت، گفت: لالجین یکی از قطب‌های گردشگری همدان است و ۹۰ درصد جمعیت شهر لالجین در زمینه صنعت سفال فعال هستند.

وی بابیان اینکه برای توسعه کیفیت کارها در لالجین برنامه‌ریزی‌شده است، گفت: تا حد امکان از فروش سفال چینی در این شهر جلوگیری می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز در گفتگو با مهر جهانی‌شدن لالجین را فرصتی مغتنم برای شناخته شدن این شهر عنوان کرد و گفت: باید همدان و ظرفیت‌های گردشگری این استان را با بهره‌مندی از تمام امکانات به دنیا معرفی کرد.

علی مالمیر با اشاره به میزبانی شایسته همدان از مسافران در تعطیلات عید فطر عنوان کرد: در حال حاضر همدان در مرحله گذار و عبور از حوزه و مسیر گردشگری است و هنوز به بهره‌برداری اقتصادی در این زمینه دست پیدا نکرده است.

لالجین ۲۳۱ فروشگاه عرضه و ۸۸۰ کارگاه تولیدی سفال دارد

وی بابیان اینکه لالجین ۲۳۱ فروشگاه عرضه و ۸۸۰ کارگاه تولیدی سفال دارد و به‌عنوان قطب تولید سفال در کشور شناخته‌شده است، گفت: این شهر یکی از شهرهای گردشگر پذیر همدان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان تأکید کرد: حلقه مفقوده در استان همدان ناشناخته ماندن مزیت‌ها و ظرفیت گردشگری استان در داخل و خارج از کشور است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده تولیدات سفال شهر لالجین در شهرهای مختلف ایران به فروش می‌رسد و قسمتی از سفال تولیدی به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر می‌شود، گفت: هنر سفالگری در لالجین باعث افزایش سطح اشتغال این شهر شده و حتی علاوه بر اشتغال ۱۰۰ درصدی باعث جذب کارگران از نقاط مختلف شده و حتی در برخی منازل، کارهای سفالگری انجام می‌شود.

اما در همین زمینه در ایام تعطیلات عید فطر سری به فروشگاه‌های سفال لالجین زدیم، این فروشگاه‌ها در خیابانی که با سفال‌های زیبا آراسته‌شده در کنار یکدیگر فضایی زیبا و به‌یادماندنی را در ذهن هر گردشگر ثبت می‌کرد.

فروشگاه‌هایی بزرگ با ویترین‌هایی زیبا که از خردترین تا بزرگ‌ترین سفالینه‌ها در آن خودنمایی می‌کرد و حتی از سنگفرش‌های منتهی به هر فروشگاه نیز سهمی از سفال را به خود اختصاص داده بود.

زیبایی سفال‌های لالجین وصف‌ناشدنی است

یکی از مسافران که سبد فروشگاهی خود را از سفال‌های رنگارنگ لالجین پرکرده بود در گفتگو با مهر بابیان اینکه از شیراز به همدان سفرکرده است و مقصد سفرش شهر لالجین بوده است، گفت: زیبایی سفال‌های لالجین وصف‌ناشدنی است.

مهرانگیز امینی بابیان اینکه برای هدیه به بستگان از سفال‌های لالجین استفاده می‌کنم، عنوان کرد: سفال لالجین بوی واقعی سفال را می‌دهد و خاک استفاده‌شده در آن زنده‌بودن کار را نشان می‌دهد.

وی بابیان اینکه در این سفر چمدانم را کوچک انتخاب کرده‌ام تا در صندوق‌عقب خودرو جا برای خرید سفال وجود داشته باشد، در توضیح میزان رضایتش از قیمت سفال‌های انتخاب کرده برای خریداری عنوان کرد: قیمت اجناس نیز به‌شدت پایین بوده و حتی نرخ برخی از آن‌ها باورکردنی نیست.

وی بابیان اینکه پارچ آب‌های سفالی بر روی میز غذاخوری در رستوران‌ها و هتل‌های لالجین انسان را به وجد می‌آورد، گفت: همدانی‌ها باید قدردان چنین نعماتی باشند.

معاون صنایع‌دستی میراث فرهنگی، گردشگری صنایع‌دستی استان همدان نیز در گفتگو با مهر بابیان اینکه لالجین پس از ماه‌ها انتظار به‌حق خود رسید، گفت: لالجین برند خود را جهانی کرد.

علیرضا قاسمی با اشاره به اینکه جهانی‌شدن لالجین در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار است، گفت: با جهانی‌شدن این شهر سال‌ها تلاش صنعتگران و هنرمندان این شهر به ثمر نشست.

وی بابیان اینکه ثبت جهانی لالجین علاوه بر رونق گردشگری خارجی، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات صنایع‌دستی را به دنبال خواهد داشت، گفت: امروزه یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه صادرات در حوزه مباحث اقتصادی و بازاریابی ایجاد و توسعه برند است.

شهر لالجین در سفر به استان همدان مقصد گردشگری هر مسافر خواهد شد

قاسمی بابیان اینکه در سفر به استان همدان شهر لالجین مقصد گردشگری هر مسافر خواهد شد، گفت: انتخاب همدان به‌عنوان شهر جهانی سفال در معرفی استان همدان به دنیا اثربخش است و تغییرات ملموسی را در جذب گردشگر به وجود می‌آورد.

نگاهی به وضعیت فعلی شهر لالجین نشان می‌دهد که جنب‌وجوش و فعالیت در این شهر به حدی است که تعطیلی و بیکاری در این شهر معنا ندارد و هنر سفالگری در لالجین آن‌چنان با زندگی مردم عجین شده است که کارگاه و منزل مسکونی هنرمندان در کنار هم قرارگرفته و حتی زنان در منزل به شغل سفالگری می‌پردازند.

ظرفیت و پتانسیل ویژه هنری لالجین باعث شد تا این شهر به‌عنوان قطب گردشگری استان شناخته شود و از امروز نیز به‌عنوان شهر جهانی سفال مطرح خواهد بود.