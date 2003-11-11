پيروزي نفت مقابل بسيج خزانه

به گزارش خبرنگار" مهر" درادامه اين رقابتها تيم فوتبال نفت با نتيجه يك بر صفر تيم بسيج خزانه را شكست داد. تنها گل اين بازي را محمد عنايتي تباروارد دروازه حريف كرد. درديدارديگراين رقابتها تيمهاي فوتبال رعد وطرشت به تساوي 2 بر2 دست يافتند.

درجدول رده بندي اين رقابتها تيم ميلاد دفاع درصدرجدول رده بندي قراردارد وتيم نفت دررده پنجم است.

رقابتهاي فوتبال دسته اول باشگاههاي كشوردرحالي برگزارمي شود كه اكثرديدارهاي آن با ضعفهاي مشهود داوري همراه است وتيمهاي حاضردراين رقابتها ازامكانات لازم براي حضوردرادامه رقابتها برخوردارنيستند.