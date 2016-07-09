جمع آوری سلاح های غیرمجاز/سیستم مانیتورینگ راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب سالاری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: رایزنی های لازم از طریق مجموعه سپاه پاسداران و بزرگان طوایف برای تحویل سلاح های غیرمجاز در منطقه رودبار جنوب انجام شده است.

وی با اشاره به آمار عملکرد دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب افزود: در سال گذشته ورودی کل پرونده ها به این دادسرا ۱۲ هزار و ۲۹۷ فقره پرونده بوده و خروجی پرونده ها نیز ۱۲ هزار و ۴۵۷ بوده است.

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رودبارجنوب از عدم دستگیری به موقع متهمین فراری در جرائم مهمه توسط مرجع انتظامی، نداشتن بازداشتگاه، اداره ثبت اسناد و املاک، محل مناسب و تجهیزات کافی برای پزشکی قانونی وجود سلاح های غیرمجاز و تردد حاملان اتباع غیرمجاز به عنوان مشکلات این حوزه نام برد.

وی اظهار کرد: جمع آوری تعداد زیادی از سلاح های غیرمجاز و برخورد قاطع با مجرمان حرفه ای در جرائم خشن، برگزاری جلسات متعدد شورای پیشگیری از وقوع جرم و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، ارتقاء وضعیت فرهنگی، تقویت نیروی انتظامی و به روز کردن تجهیزات آن از جمله اقدامات این دادستانی در سال گذشته بوده است.

سالاری به راه اندازی سیستم مانیتورینگ در مکانهای حساس شهر، پیشگیری از وقوع جرائم خشن، برخورد قاطع با مجرمان حرفه ای و جرائم سازمان یافته نیز به عنوان اقدامات انجام شده در سال گذشته اشاره کرد.

وی گفت: کمبود شدید کادر اداری و نداشتن قاضی در شعبه دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب نیز از جمله مشکلات این حوزه است.