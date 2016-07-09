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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

توسط سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران اظهارات مرکل درباره برنامه موشکی را غیرسازنده خواند

ایران اظهارات مرکل درباره برنامه موشکی را غیرسازنده خواند

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی کشور کاملا جنبه دفاعی دارد؛ لذا ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست و هیچ ارتباطی با برجام ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات اخیر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص برنامه‌های موشکی ایران را  غیرسازنده توصیف و آن را رد کرد.  

قاسمی گفت: جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی کشور کاملا جنبه دفاعی داشته و به هیچ وجه به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است؛ لذا ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست و هیچ ارتباطی با برجام ندارد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعلام می‌کند  برنامه موشکی خود را بر اساس دکترین‌های دفاعی و محاسبات امنیت ملی خود با قوت تمام ادامه می‌دهد و این گونه اظهارات هیچ تاثیری بر برنامه موشکی مشروع کشور نخواهد داشت.

کد مطلب 3708110
محمد مهدی ملکی

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