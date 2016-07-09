ایران اظهارات مرکل درباره برنامه موشکی را غیرسازنده خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات اخیر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص برنامههای موشکی ایران را غیرسازنده توصیف و آن را رد کرد.
قاسمی گفت: جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی کشور کاملا جنبه دفاعی داشته و به هیچ وجه به منظور حمل کلاهک هستهای طراحی نشده است؛ لذا ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست و هیچ ارتباطی با برجام ندارد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اعلام میکند برنامه موشکی خود را بر اساس دکترینهای دفاعی و محاسبات امنیت ملی خود با قوت تمام ادامه میدهد و این گونه اظهارات هیچ تاثیری بر برنامه موشکی مشروع کشور نخواهد داشت.
نظر شما