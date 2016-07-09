حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر نفوذ نسبی توده پرفشار از سمت شمال غربی کشور و تداوم فعالیت توده کم فشار مانسون از سمت جنوب غربی کشور است.

وی بیان داشت: بر این اساس طی سه روز آینده در اکثر مناطق استان اصفهان آسمان به صورت صاف، گاهی وزش باد و غبار در مناطق غربی و شمال شرقی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: دمای هوا در اکثر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده یک تا دو درجه افزایش خواهد داشت.

وی اعلام کرد: امروز و فردا هوای اصفهان صاف تا کمی ابری با غبار و گاهی وزش باد همراه است.

خدابخش با اشاره به اینکه نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار طی چند روز آینده بر روی استان اصفهان است، افزود: براین اساس آسمان در اکثر نقاط استان به صورت صاف همراه با غبار صبحگاهی در ساعات بعدازظهر و شب قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی بیان داشت: در مناطق شرق، شمال شرق، جنوب شرق و تا حدودی مرکز وزش باد و گردوخاک محلی خواهد بود.

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: هوای استان اصفهان تا فردا در بیشتر نقاط غبارآلود و صاف پیش‌بینی می‌شود.