«رویای نیمه شب» در سینما آزادی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیزر سینمایی کتاب «رویای نیمه شب» به کارگردانی اصغر عباسی فردا یکشنبه ۲۰ تیرماه در نشست خبری با حضور عوامل فیلم و اهالی رسانه رونمایی می شود.

این مراسم ساعت ۱۰ صبح یکشنبه در سینما آزادی برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است.

«رویای نیمه شب» به کارگردانی اصغر عباسی با بازی عباس غزالی، مهدی فقیه، سیما خضرآبادی، ثریا قاسمی، متین ستوده و ماه چهره خلیلی، تیزری سینمایی برای معرفی و تبلیغ کتاب «رویای نیمه شب» است. رمان «رویای نیمه ‌شب» اثر مظفر سالاری از انتشارات کتابستان معرفت است که به‌ عنوان کتاب چهارمین دور مسابقه کتاب‌خوانی کتاب‌ و زندگی معرفی شده است.

«رویای نیمه شب»، داستانی است عاشقانه با زمینه‌ مذهبی که حکایت از دلدادگی جوانی از اهل سنت به دختری شیعه مذهب دارد که در راه وصال با موانع و اتفاقاتی تلخ و شیرین مواجه است.

عوامل «رویای نیمه شب» عبارتند از نویسنده و کارگردان: اصغر عباسی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: حامد پوراسفندیانی، منشی صحنه: لادن رحمتی، بازیگران: عباس غزالی، مهدی فقیه، سیما خضرآبادی، ثریا قاسمی، متین ستوده، ماه چهره خلیلی، حسین ابطحی، ایمان والی، عکاس: امیر جلالی، فیلمبردار پشت صحنه: مهدیار عقابی، مدیر تولید: مصطفی رضوانی، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، مدیر صدابرداری: محمد شاهوردی، تدوین: سیاوش کردجان، صداگذار: مهدی جمشیدیان، آهنگساز: امید روشن بین، مدیر جلوه های ویژه: جواد مطوری، طراح چهره پردازی: علی بهرامی فر، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، مدیر تداکارت: رضا بداقی، مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی، محصول مشترک مرکز رسانه ای شیرازه و باشگاه فیلم سوره.