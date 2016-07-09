جوانفکر به حکم حبس اعتراض کرد

قهرمان شجاعی وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: چند روز پیش جوانفکر شخصا به رای دادگاه اعتراض و آن راثبت کرد.

این وکیل دادگستری افزود: با توجه به دفاعیاتی که در جلسه دوم از سوی موکل بیان شد، جوانفکر به رای صادره اعتراض داشت و در پایان مهلت قانونی، اعتراض خود را ثبت کرد و امیدواریم رای صادره تغییر کند.

به گزارش مهر، هفتم دی سال گذشته بود که دادگاه رسیدگی به پرونده جوانفکر با شکایت دادستانی تهران به اتهام تمرد در برابر ماموران قضایی و انتظامی در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پس از برگزاری جلسه نخست، قاضی حیدری به کیفرخواست صادره ایراداتی گرفت و پرونده برای رفع ایرادات و نواقص مدنظر دادگاه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازگشت تا به سؤالات پاسخ داده شود.

شعبه بازپرسی پس از انجام بررسی‌های لازم و رفع نواقص مورد نظر قاضی، پرونده را دوباره به شعبه دادگاه بازگرداند تا دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مشاور رسانه ای رئیس دولت دهم نهم خرداد برگزار شود.

پس از برگزاری جلسه دوم دادگاه، جوانفکر در جمع خبرنگاران گفت: امروز جلسه دوم و البته آخر دادگاه بود که در آن علاوه بر من سه تن از همکارانم نیز حضور داشتند که هر یک از آنها توضیحات خود را ارائه کردند. ما متهم بودیم در برابر ورود مقامات قضایی به روزنامه ایران تمرد کرده ایم و ما را به ایستادگی در برابر دستور مقام قضایی متهم کرده اند.

پس از برگزاری جلسات دادگاه، ۳۰ خرداد ماه بود که دادگاه پس از بررسی پرونده و دفاعیات، جوانفکر را به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.