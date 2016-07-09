به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «آتش بس» نوشته ماریو بندتی به تازگی با ترجمه زهرا رهبانی توسط انتشارات گل آذین منتشر و وارد بازار نشر شده است. این رمان یکی از آثار مهم و شناخته شده این نویسنده اروگوئه‌ای است.

داستان این رمان درباره مردی است که در شهری زندگی می‌کند و با تمام مسائل و مشکلات مربوط به زندگی خانوادگی، باز هم روابط خاص خود را ایجاد می‌کند. این رمان به ویژه در خصوص مفهوم جامعه شهری شکل تازه‌ای به این روابط بخشیده است.

داستان این رمان در قالب بیان خاطرات پیش می رود و راوی این خاطرات، روزها را برشمرده، یکی یکی پیش می رود تا به مقطع حساس داستان می رسد.

این رمان از زبان اصلی به فارسی برگردانده شده و به تازگی با قیمت ۱۶۰ هزار ریال منتشر شده است.