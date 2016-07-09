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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶

تغییر زمان جلسه هم اندیشی تاج با مدیران باشگاه‌ها

تغییر زمان جلسه هم اندیشی تاج با مدیران باشگاه‌ها

سازمان لیگ فوتبال از تغییر زمان برگزاری جلسه هم اندیشی رئیس فدراسیون فوتبال با مدیران باشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی مهدی تاج با مدیران باشگاه‌های لیگ برتر از روز یکشنبه ۲۰ تیرماه به روز سه شنبه ۲۲ تیرماه تغییر یافت. این جلسه با حضور مدیرعامل باشگاه‌های لیگ برتر از ساعت ۱۶ در سالن کنفرانس آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود.

قرار است در این جلسه در خصوص تبیین سیاست ها و برنامه پیش روی فدراسیون و سازمان لیگ، مسایل مربوط به حوزه بین الملل و قراردادها، امور مربوط به بخش های داوری و انضباطی، بازاریابی، تبیلغات محیطی، حق پخش و مسابقات تیم ملی در بازی های مقدماتی جام جهانی بحث و گفت و گو شود.

کد مطلب 3708122

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