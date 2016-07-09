به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، تاکنون کتاب‌های «هادی الصالحین (ارتباط با خدا)» انتشارات آیین دانش، «من پیش از تو» انتشارت آموت، «بیشعوری» انتشارات تیسا، «پس از تو» انتشارات آموت، «شازده کوچولو» انتشارات نگاه، «پس از تو (ادامه رمان من، پیش از تو)» انتشارات آموت، «داستان خرس‌های پاندا» انتشارات شمشاد، «جزء از کل» انتشارات چشمه و «هنر شفاف اندیشیدن» انتشارات چشمه در صدر پرفروش ترین کتاب‌ها در طرح تابستانه کتاب هستند.

بر اساس آخرین آمار طرح تابستانه کتاب، «هادی الصالحین (ارتباط با خدا)» با ترجمه استاد حسین انصاریان که با موضوع دعا و زیارتنامه‌ها در قطع جیبی، ۲۸۸ صفحه، شمارگان ۲۰۰۰۰ نسخه با بهای ۱۳۰۰ تومان از سوی انتشارات آیین دانش منتشر شده است، رتبه نخست را در فروش این طرح به خود اختصاص داده است.

همچنین کتاب «من پیش از تو» نوشته جوجو مویز نویسنده انگلیسی با ترجمه مریم مفتاحی که در قطع رقعی، ۵۳۶ صفحه، شمارگان ۲۲۰۰ نسخه با بهای ۲۲۵۰۰ تومان از سوی انتشارت آموت راهی بازار نشر شده است، در رتبه دوم فروش طرح تابستانه کتاب قرار دارد.

کتاب «بیشعوری» راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ بشریت اثر خاویر کرمنت که با ترجمه محمود فرجامی در قطع رقعی، ۲۳۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰۰ نسخه با بهای ۱۵۰۰۰ تومان از سوی انتشارات تیسا منتشر شده است، جایگاه سوم را در میان پرفروش‌ها کسب کرده است.

طرح تابستانه کتاب از چهارشنبه هفته گذشته (۱۶ تیرماه) همزمان با عید سعید فطر در کتابفروشی‌های عضو این طرح در سراسر کشور آغاز شد. ۶۰۲ کتابفروشی از ۳۱ استان کشور در این طرح مشارکت کرده‌اند که استان تهران با ۱۱۰ کتابفروشی بیشترین مشارکت را در این طرح داشته و استان‌های قم و اصفهان به ترتیب با ۷۵ و ۷۱ کتابفروشی در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

از بین ۶۰۲ کتابفروشی عضو این طرح، ۴۴۴کتابفروشی از مرکز استان و ۱۳۰ کتابفروشی در شهرستان به طرح «تابستانه کتاب» پیوسته‌اند. در این طرح، کتاب‌های عمومی از ۲۰ درصدد تخفیف و کتاب‌های کودک و نوجوان از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار می‌شوند. طرح «تابستانه کتاب» در بازه زمانی یک ماهه از ۱۶ تیر تا ۱۵ مرداد سال جاری در کتابفروشی‌های عضو این طرح در سراسر کشور اجرا می‌شود.