نماز باشکوه عید فطر در سراسر جهان اقامه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز عید فطر در کشورهای مختلف به همت مسلمانان و روزه‌داران با شکوه تمام اقامه شد. نمایندگی‌های فرهنگی کشورمان هم همگام با صفوف پرشکوه روزه‌دارانی که به شکرانه یک ماه بندگی نماز عید فطر خواندند، اقدام به برپایی این نماز کردند. در ادامه گزارشی از برپایی این نماز منتشر می‌شود:

کرواسی

نماز عید فطر امسال به امامت حسنویچ مفتی اعظم کرواسی در مسجد مرکز اسلامی زاگرب و با حضور تنی چند از شخیتهای فرهنگی و سیاسی کرواسی و تنی چند از سفرا و نمایندگان پارلمان این کشور، محمد رضا صادق سفیر کشورمان در کرواسی، زلاتکو حسن بگویچ وزیر فرهنگ، میلان باندیچ شهردار زاگرب، مهدی رضا، سرپرست رایزنی فرهنگی و جمع گسترده‌ای از مسلمانان شهر زاگرب اقامه شد.

اجرای همخوانی قرآنی توسط نو نهالان مسلمان و اجرای سرودهای مذهبی و قرائت زیبای تکابیر این روز بزرگ در اثنای مجموعه برنامه های این روز نیز بر جذابیت این مراسم افزود.

سفیر کشورمان نیز در دیدارهای جداگانه با مفتی اعظم کرواسی و وزیر فرهنگ این کشور فرا رسیدن این عید بزرگ را به مردم دولت و مسلمانان این کشور تبریک گفت.

نخجوان

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر به‌عنوان یکی از اعیاد مهم و رسمی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان، مراسم باشکوه نماز عید فطر با حضور پرشور مردم دین‌دار و مؤمن در مساجد نخجوان برگزار شد.

نماز جماعت عید سعید فطر در مساجد الزهرا(س)، جامع و پیرگمیش نخجوان از سوی امامان جماعت برگزار شد و منصور آیرم سرکنسول کشورمان به همراه سیدمحمدعلی نوریان کارشناس اقتصادی سرکنسولگری در نماز عید فطر مسجد اصلی شهر یعنی مسجد جامع شرکت کرد.

همچنین حسین آقازاده وابسته فرهنگی سرکنسولگری در جمع نمازگزاران مسجد تاریخی پیرگمیش حضور یافت و پس از اتمام مراسم، وابسته فرهنگی سرکنسولگری با امام جماعت مسجد دیدار و گفتگو کرد.

. گفتنی است مسجد الزهرا(س) یکی از مساجد زیبا و بزرگ نخجوان است که از سوی بنیاد مستضعفان احداث‌شده و در مراسم افتتاح آن مرحوم حیدر علی‌اف رییس‌جمهور فقید جمهوری آذربایجان و مسوولان کشوری و استانی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

هند ( دهلی نو)

نماز عید فطر همگام با شیعیان هندوستان به امامت حجت الاسلام والمسلمین مهدوی پور نماینده ولی فقیه در هندوستان و با حضور سفیر، مسئولین و کارکنان نهادهای ایرانی، دانشجویان و ایرانیان مقیم و خانواده های ایشان و تنی چند از افغانیان مقیم هندوستان در محل خانه فرهنگ دهلی نو برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدوی پور در خطبه نخست در معنای فطر علاوه بر خوردن و آشامیدن به رجوع روزه داران به فطرت خداجوی و پاک شدن دلها از زنگار آلودگی ها به ویژه پس از احیاء شبهای قدر اشاره کرد.

وی گفت: شبهای قدر نقطه تولد جدید و آغاز سال نو با یک زندگی و تحولی نوین است و ماه رمضان را از الطاف الهی برای بندگان برشمرد که خداوند در آن راه برگشت را برای بندگان باز گذاشته تا زخمهای ایجاد شده بر اثر آلودگی ها را التیام بخشند. ایشان با اشاره به روایت "الابقاء علی العمل أشد من العمل" از امام محمد باقر (ع)، حفظ این معنویت را در طول سال مهمتر از اصل آن دانست.

حجت الاسلام والمسلمین مهدوی پور ادامه داد: مبارزه با شیطان با پایان رمضان خاتمه نمی پذیرد بلکه در رمضان گامی برداشته ایم و تمرین ورزیدگی کرده ایم و اراده خود را قوی کرده ایم که باید این اراده در تزکیه تداوم یابد و شدت توجه ما نیز باید بیشتر باشد زیرا شیطان نیز با این حال با شدت بیشتری حیله خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در هند، خدمت و رسیدگی بیشتر به فقرا را به عنوان گام عملی و نتیجه تمرین های معنوی ماه رمضان متذکر شد و مراقبت مومنین را بر این مهم تاکید نمود.

حجت السلام مهدوی پور در خطبه دوم نماز عید فطر از تلاشهای رایزنی فرهنگی در ماه رمضان در برپایی مراسم با شکوه در محل نمایندگی درکنار برنامه های حمایتی در خارج نمایندگی بویژه روز قدس و همچنین همراهی شخص سفیر و دیگر دست اندرکاران و نهادها، انجمن اسلامی دانشجویان قدردانی و بر حفظ این انسجام و همدلی در طول سال تاکید ورزید.

ارمنستان

همزمان با ایران و سایر کشورهای اسلامی، مسلمانان و مؤمنین مقیم ارمنستان به شکرانه یک ماه عبادت و بندگی با حضور در مسجد جامع کبود ایروان در نماز عید سعید فطر شرکت نمودند و با خداوند متعال به پاس توفیق روزه داری به مناجات و راز و نیاز پرداختند.

در این مراسم معنوی، پس از تکبیر گویی نمازگزاران، اقامه نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام والمسلمین شجعان امام جمعه و جماعت مسجد جامع کبود ایروان برگزار شد و وی در قالب خطبه های پس از نماز سخنانی در خصوص اهمیت توجه به تزکیه نفس حاصل از عبادات ماه رمضان، حفظ ارزش ها و شعائر اسلامی، ترویج اخلاق و روحیه ی ایمانی ایراد نمود.

در پایان اقامه نماز عید فطر با حضور مسلمانانی از سایر کشورهای اسلامی، برادران و خواهران مسلمان ایرانی مقیم ارمنستان، کارکنان سفارت، رایزنی فرهنگی، مجتمع آموزشی شهید فهمیده ایروان، بانک ملت، اتحادیه تجار و بازرگانان ایرانی و نهادهای خصوصی مستقر در ایروان برپا شد.

برپایی نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تسجمی نخبگان شاهد و ایثارگر

به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، به همت سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایروان، مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای صنایع دستی و هنرهای تجسمی نخبگان شاهد و ایثارگر ۱۶ تیرماه در مسجد جامع کبود ایروان برگزار شد.

این نمایشگاه که با حضور سید کاظم سجادی نماینده تام الاختیار و سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان افتتاح شد، قرار بود تا ۱۸ تیرماه ۱۳۹۵ به کار خود پایان دهد که بنا به درخواست شرکت کنندگان و مساعدت سفارت، رایزنی فرهنگی و مجتمع آموزشی شهید فهمیده تا ۲۱ تیرماه ادامه پیدا خواهد کرد.

ترکیه (استانبول)

نماز روح بخش عید سعید فطر به یمن یک ماه بندگی و عبادت با حضور جمعی از ایرانیان مقیم استانبول ، کارکنان نهادهای جمهوری اسلامی ایران مستقر در استانبول و جمعی از اتباع ترکیه وعلاقه مندان به اهل بیت (ع) در سالن اجتماعات سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار شد.

در این مراسم پس از پس از اقامه نماز و سردادن ادعیه اول شوال، حجت الاسلام و المسلمین یوسفی نماینده جامعه المصطفی در خطبه های نماز مطالبی را پیرامون تقوی الهی و آثار آن در توفیقات انسان و همچنین مشکلات و مصائب جهان اسلام به ایراد سخنران پرداختند.

در پایان مراسم به پاس خدمات حجت الاسلام والمسلمین یوسفی در طول ماه رمضان بالاخص مجالس سخنرانی ایشان در ایام ماه رمضان در سر کنسولگری و اقامه نماز تجلیل بعمل آمد.

پاکستان( اسلام آباد)

همزمان با فرارسید عید سعید فطر، باحضور مهدی هنردوست سفیر جمهوری اسلامی ایران، شهاب الدین دارایی رایزن فرهنگی و با شرکت مسئولین و کارکنان نهادهای ایرانی مستقر دراسلام آباد، نماز باشکوه عید سعید فطر را در مسجد امام حسین(ع) واقع در منطقه مسکونی سفارت کشورمان به امامت شهاب الدین دارایی رایزن فرهنگی برگزار نمودند.

در این مراسم پس از اقامه نماز، دارایی طی دو خطبه، در خطبه اول با اشاره به جمله« ایاک نعبد وایاک نستعین» درنماز به تبیین مفهوم ومعنای کلمه نستعین پرداخت و در تفسیر آیه به آیه، به ذیل تفسیر آیه «استعینو بالصیر والصلوه» استناد نموده و به نقل ازروایات معصومین(ع) گفت: بالصبر یعنی الصوم . یعنی بوسیله نماز وروزه می توان از خدای منان کمک گرفت وبر مشکلات فائق آمد ودر ادامه بحث سئوال مطرح کردند که آیا با همین امساک ظاهری است که انسان بجایی میرسد تا بر شدائد ومشکلات غلبه یابد؟ قطعا پاسخ منفی است، تا انسان به باطن روزه که همان لقاء حق است نرسد نمی تواند روح انسان به این درجه از ایمان، پرهیزکاری وتقوی برسد که بر مشکلات وناراحتی ها فائق آید.

وی سپس به اهمیت ماه مبارک رمضان به استناد دعای وداع امام سجاد(ع) اشاره کرد که فرمود: السلام علیک من شهر لا تنافسه الایام یعنی ماهی که هیچ یک ازماهها دیگر درطراز ای ماه نیستند که با ماه رمضان منافسه یعنی درنیل به کسب فضائل وتوفیقات الهی مسابقه دهند، کاملا شرائط ویژه واستثنایی در تحول ودگرگونی انسان به سمت الهی شدن دارد. وی حاضرین را به حفظ دستاوردهای معنوی این ماه عزیز سفارش نمودند.

دارایی در خطبه دوم به وضعیت بمب‌گذاری‌های اخیر در کشورهای اسلامی بویژه در شهرمدینه النبی(ص) و درکنار مضجع منور نبی مکرم اسلام (ص) اشاره وآن‌ را بشدت محکوم نمود.

وی اظهار امیدواری کرد که این اقدامات ددمنشانه با نام اسلام موجبات هوشیاری مسلمانان شده و موجب شود که درکنار هم در ریشه کن ساخنن تروریسم با هم متحد وهمراه شوند و در سایه وحدت و همدلی تمامی مسلمانان شاهد ثبات و آرامش در بین کشورهای اسلامی باشیم.

پاکستان (اسلام آباد)

نماز عید فطر در مسجد حیات آباد به امامت حجته الاسلام مطهری امام جمعه وجماعت مسجد برپا شد. در این مراسم سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، مسئول خانه فرهنگ و کارمندان سرکنسولگری حضور داشتند.

سوئد

نماز عید سعید فطر با حضور اقشار مردم مومن و مسلمانان سوئد در مرکز امام علی (ع) برپاشد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین حکیم الهی، رییس مرکز اسلامی امام علی (ع) ضمن تبریک این عید بزرگ اسلامی از وقایع جانسوزی که به دست تروریسم جهانی در کشورهای اسلامی بویژه عراق و سوریه می گذرد ابراز تاسف نمود.

در این مراسم اقشار مختلف مسلمانان از جمله ایرانیان مقیم، جوامع افغانی، عراقی و همچنین سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد حضور داشتند.

بلاروس

مراسم عبادی عید سعید فطر در بیت الزهرا (س) شهر مینسک برگزار شد .در این محفل پر فیض که با حضور ایرانیان مقیم، دانشجویان ایرانی و اعضای سفارت کشورمان برپا شد، خطیب پس از اقامه نماز در دو خطبه، با اشاره به آیه مشترک ( قد افلح من تزکی ) که در دو سوره مخصوص در روز عید تلاوت می شود خود و همگان را به تقوای الهی و حفظ حالت روحانی که در رمضان حاصل شده است دعوت نمود . در خطبه دوم نیزمستمعین را به صیانت از اسلام ناب محمدی (ص) که امروزه در جهان وبطور وضوح رخ نموده فراخواند.

غنا

مسلمانان غنا در روز عید فطر در نماز جماعت که در نقاط مختلف شهراکرا و دیگر شهرهای کشور برگزار می‌شود شرکت کردند. اقامه نماز عید از سوی امام کل مسلمانان غنا امسال در میدان استقلال اکرا در روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه برپا شد.