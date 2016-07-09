به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ملیحه پورستار شنبه با اعلام این خبر افزود: نخستین همایش منطقه ای بانوان فرهیخته به همراه کارگاه آموزشی بازشناسی جایگاه زنان با رویکرد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش به همت شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان و با مشارکت معاونت های پژوهشی و فرهنگی واحد تبریز برگزار خواد شد، ادامه داد: نقش بانوان در برابر آسیب های اجتماعی، نقش بانوان در حفظ سلامت و بهداشت روانی جامعه و باز شناسی نقش بانوان در عرصه های آموزش، پژوهش، مدیریت و فرهنگ جامعه از محورهای این همایش است.

پورستار رئیس شورای زنان فرهیخته آذربایجان شرقی مهلت ارسال مقالات به این همایش را ۳۱ مرداد سال­جاری و زمان برگزاری را ۱۴ مهر ۹۵ عنوان و تصریح کرد: استانداری آذربایجان شرقی، سازمان فرهنگی شهرداری تبریز، بسیج اساتید واحد تبریز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی: تبریز، مراغه، بستان آباد، خامنه و هادیشهر از حامیان این همایش هستند.

رئیس شورای زنان فرهیخته آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان شد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله می توانند به نشانی ایترنتی ewc۹۵.iaut.ac.ir مراجعه و یا با نشانی الکترونیکی ewc۹۵@iaut.ac.ir مکاتبه کنند.