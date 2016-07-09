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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

طباطبایی ضمن تایید ساخت پیست دوچرخه سواری خبر داد:

صندلی گذاری ورزشگاه آزادی تا مقدماتی جام جهانی تمام می‌شود

صندلی گذاری ورزشگاه آزادی تا مقدماتی جام جهانی تمام می‌شود

مدیر مجموعه ورزشی آزادی ضمن تایید خبر شروع ساخت پیست جدید دوچرخه سواری گفت: به دلیل فرسوده بودن بخشی از طبقه دوم ورزشگاه آزادی صندلی گذاری تا رقابت های مقدماتی جام جهانی طول خواهد کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن طباطبایی در گفتگو با رادیو تهران ورزشی پیرامون صندلی گذاری طبقه دوم ورزشگاه آزادی گفت:  مناقصه این کار برگذار شده و چند روزی هم هست که کار این صندلی گذاری آغاز شده و تاکنون سه یا چهار هزار صندلی در ورزشگاه آزادی نصب شده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه بخشی از طبقه دوم ورزشگاه آزادی فرسوده است و باید باز سازی شود، من فکر می کنم برای لیگ برتر نه اما برای رقابت های مقدماتی جام جهانی این طبقه  هم صندلی داشته باشد تا شرمنده مردم نشویم.

طباطبایی تاکید کرد: چون صندلی ها جنس خاصی دارد و باید ضد حریق باشد در حال تولید است و مرحله به مرحله نصب می شود.

رئیس مجموعه ورزشی آزادی در مورد ساخت پیست دوچرخه سواری  بی‌ام‌ایکس در مجموعه گفت: این پیست با توجه به اینکه رشته نوپایی محسوب می شود در ایران وجود ندارد اما با دستور آقای گودرزی و حمایت‌های جناب مناف هاشمی و پس از صحبت‌هایی که با آقای مدبر داشتم قرار شد ساخت این پیست را آغاز کنیم.

کد مطلب 3708133

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