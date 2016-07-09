به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن طباطبایی در گفتگو با رادیو تهران ورزشی پیرامون صندلی گذاری طبقه دوم ورزشگاه آزادی گفت: مناقصه این کار برگذار شده و چند روزی هم هست که کار این صندلی گذاری آغاز شده و تاکنون سه یا چهار هزار صندلی در ورزشگاه آزادی نصب شده است.

وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه بخشی از طبقه دوم ورزشگاه آزادی فرسوده است و باید باز سازی شود، من فکر می کنم برای لیگ برتر نه اما برای رقابت های مقدماتی جام جهانی این طبقه هم صندلی داشته باشد تا شرمنده مردم نشویم.

طباطبایی تاکید کرد: چون صندلی ها جنس خاصی دارد و باید ضد حریق باشد در حال تولید است و مرحله به مرحله نصب می شود.

رئیس مجموعه ورزشی آزادی در مورد ساخت پیست دوچرخه سواری بی‌ام‌ایکس در مجموعه گفت: این پیست با توجه به اینکه رشته نوپایی محسوب می شود در ایران وجود ندارد اما با دستور آقای گودرزی و حمایت‌های جناب مناف هاشمی و پس از صحبت‌هایی که با آقای مدبر داشتم قرار شد ساخت این پیست را آغاز کنیم.