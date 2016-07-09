جشنواره امام رضا(ع)، معبر آشنایی و انس نسل جوان با فرهنگ رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تاثیر برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در تبلیغ و ترویج آموزه های رضوی گفت: رشته های مختلف این جشنواره اعم از هنرهای تجسمی، ادبیات، شعر و ... که به زبان های مختلف هم امکان شرکت و رقابت در آنها هست، زمینه انتقال آموزه های رضوی را به شیوه مطلوب فراهم می کند.

وی با بیان اینکه رشته های متنوع این جشنواره اهل فکر و هنر را جذب می کند، اظهار کرد: این جذب حداکثری، زمینه ساز تولید آثار در همه این حوزه ها است. باید توجه داشت وقتی از فرهنگ دینی سخن می گوییم منظور فرهنگ اهل بیتی است از این رو، وقتی بتوان اخلاق و آموزه ها و نیز موضع گیری های امام رضا(ع) را در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را عرضه و تبلیغ کرد در واقع فرهنگ اهل بیت(ع) را عرضه کرده ایم.

حسینی با تاکید بر لزوم اعمال خلاقیت و ابتکار در دوره های مختلف برگزاری جشنوراه بین المللی امام رضا(ع) تصریح کرد: می توان از معبر این جشنواره زمینه انس و آشنایی و پیوند نسل جوان با معارف رضوی را هموار کرد؛ البته هر چه آثار کیفی تر و تنوع بیشتر باشد این زمینه بیشتر فراهم می شود. خوشبختانه حوزه و دانشگاه نیز با بنیاد بین المللی امام رضا(ع) پیوند خورده اند و این نوید ارتقای کیفی جشنواره را می دهد.

این استاد دانشگاه درباره تاثیر ترویج و تبلیغ آموزه های رضوی در جلوگیری از آسیب های فرهنگی بیان کرد: مقام معظم رهبری برای فرهنگ اهمیتی خاصی قائل اند و حتی فرمودند: فرهنگ در درازمدت نسبت به اقتصاد اهمیت بیشتری دارد، اما شاید برخی مسئولان چنین برداشت و نگاهی نداشته باشند از این رو، نوعی بی اهتمامی در امور فرهنگی مشاهده می شود و نیاز است اقدامات ایجابیِ متنوع و گسترده ای انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم اقدام و عمل همراه با ابتکار ابراز کرد: اگر اقدام و عمل نداشته باشیم محصولات فرهنگی دیگران در جامعه راه می یابد و جایگزین مولفه های فرهنگ خودی می شود؛ از این رو، برگزاری چنین جشنواره هایی خیلی موثر است چراکه هم می توان از مضامین و مفاهیم والا استفاده کرد و هم قالب و فرم زیبا را در انتقال آنها به کار برد.

حسینی تاکید کرد: بنابر این، اگر اهتمام داشته باشیم و سرمایه گذاری کنیم اصحاب فرهنگ و هنر نیز جذب شده و چون خلق آقار هنری به مطالعه نیاز دارد آنگاه درپی مطالعه سیره و آموزه های حضرت رضا(ع) بین جامعه هنری با این مفاهیم و معارف غنی انس و الفت ایجاد می شود و نهایتا همه جامعه از برکات این مهم بهره مند می شوند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: برگزاری هفته های فرهنگی رضوی، برگزاری نمایشگاه هایی در خارج از کشور و با همکاری رایزنی های فرهنگی هم می تواند در این باره راهگشا باشد.

وی با اشاره به تغییر دبیرخانه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) به بنیاد در دولت دهم ابراز کرد: در همان زمان اساسنامه این بنیاد در شورای فرهنگ عمومی تصویب و هیئت امنایش با حضور افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شد و ردیف اعتباری جداگانه یافت و در راستای فعالیت های آن دانشنامه امام رضا(ع) با همکاری جمعی از فضلا در قم پایه گذاری شد و نیز آثار خوبی در این مدت تولید شده که می تواند دستمایه تولید آثار هنری قرار بگیرد چراکه بدون پشتوانه مطالعاتی و تحقیق کارهای هنری، سطحی و ناقص خواهد بود.

حسینی با اشاره به تمرکز فعالیت بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در دهه کرامت خاطرنشان کرد: در این زمان با همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف و حضور مهمانان خارجی از فعالان و خادمان فرهنگ رضوی تقدیر می شود و همین مسئله انگیزه ساز برای دیگران در ورود به این ساحت مقدس و خلق آثار فاخر است گرچه کار برای اهل بیت(ع) باید با انگیزه رضای خدا باشد نه تقدیر و جایزه؛ همچنین این جشنواره می تواند به الگویی برای برگزاری جشنواره ویژه سایر ائمه(ع) نیز تبدیل شود.