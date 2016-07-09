جزئیات پذیرش در دومین دوره دستیاری پزشک خانواده اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان متقاضی می توانند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در این آزمون ثبت نام کنند.

پذیرش دستیار دوره دوم در رشته تخصصی پزشکی خانواده در سال ۹۵ بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی تخصصی در خصوص پزشکی خانواده و قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

تمامی مراحل اجرایی ثبت نام ، انتخاب رشته و اعلام نتیجه آزمون دستیاری پزشک خانواده به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد.

شرایط لازم برا پذیرش دستیار :

الف – تأیید صلاحیت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی

ب – داشتن مدرک یا گواهینامه فارغ التحصیلی در دوره MPH پزشک خانواده، و یا گواهی اتمام دروس دوره MPH پزشکی خانواده (صادره توسط معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل).

تبصره ۵: صرفا داوطلبانی حق شرکت در آزمون را خواهند داشت که حداکثر تا تاریخ ۵۱ شهریورماه ۹۵ یکی از مدارک مندرج در بند فوق را به مرکز سنجش آموزش پزشکی تحویل دهند. در غیر اینصورت نتیجه آزمون کتبی آنها نیز کان لم یکن خواهد شد.

تبصره ۲: ارائه پایان نامه دوره MPH پزشک خانواده برا شرکت در این آزمون الزامی نیست.

ج – داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت آقایان

د- سابقه حداقل ۴ سال فعالیت در عرصه به عنوان پزشک خانواده (شهری یا روستایی) در زمان شرکت در آزمون (به تایید معاونت بهداشتی دانشگاه و ارسال تصویر قراردادهای مربوطه)

ه- تایید صلاحیت و رفتار حرفه ای توسط دانشگاه محل کار (توسط معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره MPH پزشکی خانواده صادر می شود)

و- سلامت جسمی و روانی متناسب با رشته پزشکی خانواده و فقدان نقص عضو یا بیماری موثر حرفه ای.

داوطلبان باید مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی را بر اساس اطلاعیه ثبت نام تهیه کرده و به همراه وجه ثبت نام ( ۹۵۰ هزار ریال) به صورت اینترنتی ارسال کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون سه شنبه ۱۲ مرداد از طری سایت مرکز سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است.

آزمون کتبی رأس ساعت ۹ صبح روز ۱۴ مرداد ماه بطور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران برگزار خواهد شد.

تعداد سؤالات آزمون کتبی ۱۵۰ سؤال تستی چهار گزینه ای ،۲۵ سئوال صحیح غلط اصلاحی و ۲۵ سئوال جور کردنی یا Extended Matching است.

کلید اولیه آزمون کتبی حداکثر طی سه روز پس از برگزاری آزمون بر روی سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت.

به کلیه داوطلبانی که حداقل نمره ۲۰۰ از ۶۰۰ نمره آزمون کتبی را اخذ کنند، کارنامه اولیه و مجوز شرکت در آزمون شفاهی داده خواهد شد و آزمون شفاهی و عملی راس ساعت ۹ صبح روز ۲۵ شهریور ماه در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران برگزار خواهد شد.

افرادی مجاز به انتخاب رشته محل هستند که حداقل ۲۵ درصد نمره کل آزمون را کسب کرده باشند.

پذیرش دستیار نیز با رعایت مقررات پذیرش و سهمیه های اعلامی انجام می شود. ملاک پذیرش نمره کل داوطلب، انتخاب رشته و سهمیه مربوطه است.